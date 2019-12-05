Нострой: На рынке жилищного строительства Петербурга отсутствует серьезная зона потенциального риска

Мнение о том, что на рынке жилищного строительства Петербурга отсутствует серьезная зона потенциального риска, высказал на XVII Съезде строителей Санкт-Петербурга вице-президент Национального объединения строителей (Нострой) Антон Мороз.

«Анализ данных показывает, что на рынке жилищного строительства Петербурга отсутствует серьезная зона потенциального риска. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря совместной работе власти и застройщиков, а также достаточно неплохого взаимодействия с банковским сектором»,— сообщил господин Мороз. Он также добавил, что в других регионах подобных результатов отмечено не было.

По его словам, на сегодняшний момент в Петербурге насчитывается не более 10% долгостроев. При этом, по мнению Антона Мороза, судя по динамике, в скором времени они будут сведены к нулю.

Кроме того, господин Мороз отметил, что несмотря на довольно невысокие темпы перехода на проектное финансирование в целом по стране, Петербург стал одной из лучших практик реализации данной реформы.

По его словам, в настоящее время 11% рынка уже работает по новым правилам. «Это 1,5 млн кв. м, что является серьезным показателем»,— пояснил вице-президент Ностроя. При этом в Петербурге с новым продуктом работают уже семь банков. «Лидером среди них является Сбербанк, обеспечивающий финансирование 671 тыс. кв. м жилья, на втором ВТБ с 229 тыс. кв. м, на третьем — Дом.рф, у которого 213 тыс. кв. м»,— добавил господин Мороз.

Мария Кузнецова