Подъездное самоуправство

В Челябинске конфликт компаний, которые занимаются установкой домофонов в многоквартирных домах, перерос в уголовное дело. Факты незаконного демонтажа оборудования городское управление МВД России квалифицировало как самоуправство. Ранее компания «Факториал-Урал» пожаловалась в челябинское управление Федеральной антимонопольной службы на группу компаний «Интерсвязь», якобы незаконно заменившую оборудование более чем в 200 домах. Представители последней настаивают на законности всех своих действий, компания направила жалобы на «Факториал» в УФАС и прокуратуру региона.



Управление МВД России по Челябинску расследует уголовное дело по фактам незаконного демонтажа домофонов в подъездах многоквартирных домов. Действия не установленных пока лиц квалифицированы по ч.1 ст.330 УК РФ «Самоуправство», сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе городской полиции. По данным источников, уголовное дело возбуждено 3 декабря, кто именно обратился в правоохранительные органы, не раскрывается. По предварительным данным, речь идет о демонтаже домофонов ООО «Факториал Урал», которое ранее жаловалось в региональное управление ФАС России на замену своего оборудования «умными домофонами» группы компаний «Интерсвязь».

«На данный момент от правоохранительных органов наша компания официальных запросов не получала. “Интерсвязь” уверена в юридической чистоте своих действий касательно установки «умных домофонов». Мы сотрудничаем с 90% домофонных компаний в городе, а также с органами правопорядка и готовы предоставить всю необходимую информацию по официальному запросу»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе «Интерсвязи». По словам представителей компании, они уже предоставили большой пакет документов по запросу Челябинского УФАС, но пока результата нет.

Антимонопольное ведомство рассматривает обращение ООО «Факториал Урал» с середины ноября. В заявлении указано, что группа компаний «Интерсвязь» (23 юридических лица), распространяет ложные, неточные и искаженные сведения о «Факториале», чтобы получить подписи собственников квартир о согласии на замену домофонов. Также заявитель указывает на сговор с управляющими компаниями, навязывание услуг, проведение собраний собственников с нарушением требований закона, незаконный демонтаж оборудования «Факториала». По данным ООО, группа компаний «Интерсвязь» незаконно заменила домофоны более чем в 200 многоквартирных жилых домах. Кроме обращения «Факториала» УФАС рассматривает заявления горожан по поводу установки домофонов «Интерсвязи» без согласия собственников. В пресс-службе ведомства уточнили, что жалобы будут рассматриваться как минимум месяц, после чего будет принято решение о возбуждении дела или отказе.

«Установка “умных домофонов” на подъездах происходит согласно законодательству РФ. На номер горячей линии компании ежедневно приходит не менее 150 заявок на установку оборудования от самих жителей города. И мы пытаемся удовлетворить спрос на интеллектуальные устройства»,— прокомментировали в компании.

По данным источников “Ъ-Южный Урал”, 28 ноября «Интерсвязь» также направила заявление в Челябинское УФАС с жалобой на недобросовестные конкурентные действия со стороны ООО «Факториал Урала», якобы демонтировавшего с июля по декабрь 98 «умных домофонов», причинив заявителю убытки на 2 млн руб. Аналогичное обращение в начале декабря направлено в прокуратуру Челябинской области. В региональном надзорном ведомстве “Ъ-Южный Урал” сообщили, что пока не получали это заявление, по предварительным данным, потому что оно было направлено Почтой России. В Челябинском УФАС подтвердили факт получения обращения «Интерсвязи», оно находится на рассмотрении.

Получить оперативный комментарий в компании «Факториал Урал» по поводу уголовного дела не удалось: в приемной сначала сообщили, что передали письменный запрос руководству и рекомендовали перезвонить позже; при повторном звонке секретарь соединила с неизвестным абонентом, который так и не ответил, как и телефон приемной при последующих звонках. Еще в апреле этого года организация в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщала о возбуждении уголовного дела о порче ее оборудования.

Другие участники рынка домофонных услуг от комментариев воздержались, отметив, что история с уголовным делом никак на них не повлияет. Кроме «Факториала» и «Интерсвязи», никто о демонтаже своего оборудования не сообщал.

ООО «Факториал Урал» было основано в 1998 году. В 2006 году компания запустила собственное производство домофонного оборудования. По данным «СПАРК Интерфакс», по итогам 2018 года ее чистая прибыль сократилась в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом и составила 2,5 млн руб., выручка от продажи выросла с 33 млн до 36,5 млн руб., чистые активы увеличились с 18,9 млн до 20,3 млн.

Группа компаний «Интерсвязь» является одним из крупнейших интернет-провайдеров в Челябинске. В 2018 году организация вышла на рынок домофонных услуг с «умными домофонами».

По оценке главного редактора портала «Будь мобильным» Ивана Куща, в 2017 году «Факториал Урал» занимал до 35% доли рынка домофонных услуг в Челябинске. По его словам, компания представлена во всех районах города относительно равномерно, но не в новых кварталах, где подъезды чаще оснащены системами «большой тройки» — «Эр-Телекома», «Ростелекома» и «Интерсвязи». Доля последней на рынке домофонов, по оценке эксперта, сейчас составляет не более 5%.

Юлия Гарипова