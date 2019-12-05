Госдума в первом чтении одобрила проект о капитальной застройке в лесах

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект поправок к Лесному и Градостроительному кодексам, регулирующий вопросы строительства в лесах. В частности, документ разрешает в целях рекреации строить на лесных участках объекты туриндустрии и спорта, детские и спортивные лагеря, а также «иные объекты капитального строительства и некапитальных строений, необходимых для осуществления рекреационной деятельности».

Для осуществления застройки государственные и муниципальные учреждения, а также юрлица и индивидуальные предприниматели должны получить участок в аренду для рекреации. Затем региональные чиновники могут выдать разрешение на строительство.

В законопроекте говорится, что в совокупности объекты, предназначенные для отдыха, туризма или занятий физкультурой и спортом, не могут занимать более 20% от площади арендуемого участка. В пояснительной записке говорится, что принятие документа «позволит качественно повысить уровень отдыха в лесах, инвестиционную привлекательность использования лесов».

Впрочем, как ранее сообщал “Ъ”, экологи предупреждают, что законопроект может привести к вырубке лесов вокруг крупных городов под строительство коттеджей. По их мнению, под видом баз отдыха появятся частные элитные владения, что неминуемо приведет к всплеску массовых волнений. В Минприроды с этим не соглашались — в ведомстве полагают, что документ будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах и привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «В лесах заведутся коттеджи».

Анна Васильева