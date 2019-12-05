Досрочно переизбран совет директоров «Газпром газораспределение НН»

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, сообщается в отчетности компании.

Согласно результатам голосования, в новый состав совета директоров снова вошли двое прежних членов Алексей Елецкий и Ольга Прохорова. Еще четыре директора были избраны впервые: Вероника Власенко, Олег Демишев, Алексей Дудкин и Вадим Марков. Седьмым избранным стал Андрей Ломакин, который в предыдущие годы уже входил в состав совета директоров «Газпром газораспределение НН».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было зарегистрировано в 1994 году. Уставный капитал составляет 325,8 млн руб. Основной вид деятельности компании – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. Гендиректором компании является Сергей Комиссаров. 49,46% долей принадлежат АО «Газпром газораспределение» (Санкт-Петербург), 25,54% – ПАО «Газпром» (Москва), 13,51% – ООО «Устюггаз» (Великий Устюг). Остальные доли распределены между другими юрлицами. По итогам 2018 года при выручке в 5,06 млрд руб. чистая прибыль составила 591,3 млн руб.

Анастасия Еремина