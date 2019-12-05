Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» откроются в новых регионах Северо-Запада

Компания X5 Retail Group открывает магазины сети «Пятерочка» и «Перекресток» в Калининграде и Пскове, где ранее они не были представлены. Об этом сообщили директор макрорегиона «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка» Тимур Паршиков и директор дивизиона «Северо-Запад» сети «Перекресток» Дарья Осиновская.

В частности, в декабре компания открывает свой первый «Перекресток» в Пскове, а в феврале 2020 года «Пятерочка» начнет работать в Калининграде. «Мы планируем открыть в Калининграде в районе 15 магазинов, а если будут подходящие площади, то может и больше», — сказал господин Паршиков.

Он добавил, что в Петербурге торговая сеть будет развиваться в основном за счет релокации действующих точек и их реконструкции.

Как сообщал "Ъ-СПб", компания X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») временно останавливает открытие новых магазинов в Петербурге из-за антимонопольных ограничений. Достигнув лимита в 25% рынка, ритейлер решил сосредоточиться на повышении собственной эффективности и росте продаж с квадратного метра.

В России работает 15 тыс. магазинов «Пятерочка», 1,3 тыс. из которых — на Северо-Западе. С выходом на калинградский рынок сеть станет присутствовать во всех регионах СЗФО.

Сегодня «Перекресток» в федеральном округе представлен 112 магазинами. По состоянию на конец сентября в стране функционировало 811 точек. Помимо Петербурга и Ленинградской области, сеть работает еще в трех городах Северо-Запада: Вологде, Петрозаводске и Великом Новгороде.

Ольга Кантемирова