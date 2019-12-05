X5 Retail Group реконструирует 270 петербургских магазинов «Пятерочка» в 2020 году

Компания X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в 2020 году проведет реконструкцию 270 из 500 существующих магазинов «Пятерочка» в Петербурге. Об этом сообщил операционный директор Северо-Западного дивизиона торговой сети Сергей Коробский.

По его словам, реконструкция магазинов включает в себя обновление фасадов зданий и интерьеров торговых залов, изменение освещения, установку касс самообслуживания, кофемашин и соковыжималок, а также расширение ассортимента. Он добавил, первые 30 магазинов нового формата будут открыты по стране к концу декабря. Объем инвестиций компании в проведение работ господин Коробский не уточнил.

Сеть «Пятерочка» включает в себя 15 тыс. магазинов в России, 1,3 тыс. из которых расположены на Северо-Западе.

Как сообщал "Ъ-СПб", компания X5 Retail Group временно останавливает открытие новых магазинов в Петербурге из-за антимонопольных ограничений. Достигнув лимита в 25% рынка, ритейлер решил сосредоточиться на повышении собственной эффективности и росте продаж с квадратного метра.

Ольга Кантемирова