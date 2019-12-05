Турецкая компания TTAF будет производить в Татарстане приборы для уличного освещения

Турецкая компания TTAF запустит на территории ОЭЗ «Иннополис» производство кабелей и световых приборов для уличного освещения. Соглашение об этом компания подписала с Агентством инвестиционного развития Татарстана в ходе выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка» на территории «Казань Экспо».

Как сообщает пресс-служба татарстанского ведомства, инвестиции в производство кабелей и световых приборов для уличного освещения составят свыше $50 млн. В дальнейшем производство планируют расширять.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Турцией за девять месяцев 2019 года составил $350 млн.

"Ъ-Казань"