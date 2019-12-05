Товарооборот между Татарстаном и Турцией составил в 2019 году $350 млн

Товарооборот между Турцией и Татарстаном по итогам девяти месяцев 2019 года уже достиг уровня 2018 года, составив около $350 млн. Об этом президент республики Рустам Минниханов заявил на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам господина Минниханова, турецкие предприятия вложили на сегодняшний день $2 млрд. Мустафа Варанк в свою очередь сказал, что к концу 2019 года товарооборот между Татарстаном и Турцией может превысить $400 млн. Кроме того, он предложил проводить совместную работу в нефтехимии, машиностроении и автомобилестроении, поскольку «потенциал в этих областях может предоставить для Турции и Татарстана новые возможности».

Президент Татарстана также добавил, что республика в данный момент сотрудничает с одной из самых крупных промзон Турции «Гебзе». Последняя готова стать оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и татарстанских ОЭЗ.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Турцией и Татарстаном планируют увеличить до $1 млрд.

"Ъ-Казань"