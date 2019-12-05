Кредитор «Группы Е4» потребовал взыскать с Абызова и его партнеров 34 млрд рублей

СУПТР-10 подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к основателю инжиниринговой компании «Группа Е4» Михаилу Абызову и двум ее сотрудникам. Как следует из определения суда (.pdf), СУПТР-10 требует взыскать с «Группы Е4» 34 млрд руб. Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов находится в СИЗО, ему инкриминируется отмывание денег, мошенничество и создание преступного сообщества.

СУПТР-10 является одним из кредиторов «Группы Е4», признанной банкротом в 2016 году. Кроме господина Абызова к субсидиарной ответственности компании требует привлечь Андрея Малышева и Екатерину Сиротенко. Последняя является бывшей супругой Михаила Абызова. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2020 года.

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Напомним, в марте другие кредиторы «Группы Е4» — Альфа-банк и Redeliaco Holdings — потребовали взыскать с Михаила Абызова и его партнеров 33,6 млрд руб.

Об уголовном преследовании экс-чиновника — в материале “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».

Как компания Михаила Абызова начала терять свои активы — в материале “Ъ” «Е4 разбирают по частям».