В Саратове напавший на врача поликлиники насильник получил 5,5 лет колонии особого режима

В Саратове вынесен приговор ранее судимому гражданину, который изнасиловал направлявшуюся к пациенту врача поликлиники (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Преступление было совершено 16 сентября в поселке Завокзальный. Врач, которая шла на вызов к пациенту, не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к прохожему. Тот вызвался ее проводить, а в безлюдном месте напал на медика. Он схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленник дал признательные показания на этапе предварительного следствия. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима

Марина Ковалева