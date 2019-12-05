Старшие дети Николая Стремского попросили президента об освобождении священника

В сети появилось обращение детей обвиняемого в изнасиловании священнослужителя Николая Стремского и служителей Саракташской обители к президенту России. Они просят освобождения священника и перечисляют его достижения.

По мнению обратившихся, Николая Стремского оговорили. Защитники заявляют о невиновности священника, ссылаясь на то, что девочки отрицают вину настоятеля обители и готовы забрать заявление, но им не дают это сделать. Дети также заявляют о невозможности его нахождения в местах лишения свободы из-за болезни.

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе и создателя самой большой приемной семьи в стране Николая Стремского арестовали в сентябре текущего года. Мужчина обвиняется в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. Расследованием уголовного дела в отношении Николая Стремского занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Удочеренной настоятелем Елене Стремской и ее мужу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Решением Оренбургской епархии на время следствия священник отстранен от богослужений.

Анастасия Юдина