Священника приняли на высшем уровне

Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело в отношении священника Николая Стремского. Настоятеля обители милосердия в Саракташе обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. Николай Стремский создал самую большую приемную семью в России и имеет государственные награды. Протоиерей отстранен от богослужений на время следствия. Обвинения он отрицает.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России, 55летнего священника Николая Стремского до 12 ноября 2019 года. Он был задержан 23 сентября 2019 года. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется следственными органами СК РФ по Оренбургской области в изнасиловании (ч. 4 п.б. ст. 131 УК РФ), развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 156 УК РФ). Суд также арестовал дочь Николая Стремского Елену и ее супруга Михаила Щербакова до 12 ноября 2019 года. Они подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 пп. а, д, ж ст. 127 УК РФ.). Уголовное дело для дальнейшего объективного, всестороннего и более оперативного расследования передано в Главное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в период с января по август 2018 года священнослужитель неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал приемную дочь. Также следствием установлено, что Елена Стремская и Михаил Щербаков в августе 2018 года, применяя насилие, заперли трех детей в гаражном помещении, удерживая их на протяжении продолжительного времени.

Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Николаем Стремским, им оказывается психологическая помощь. «По уголовному делу проведено более 17 обысков и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы»,— уточнили в СК РФ.

Николай Стремский известен созданием самой большой семьи в России. В 1992 году в его семью впервые были приняты 15 детей в возрасте от полутора до семи лет, оставшихся без опеки родственников. Позже число приемных детей в этой семье достигло 70. Часть из них были усыновлены, остальные находились под опекой. Большинство детей, воспитывавшихся в этой семье, уже достигли совершеннолетия и живут самостоятельно. Родных детей у священника нет. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Николай Стремский и его супруга Галина имеют государственные награды. Свято-Троицкая обитель милосердия является крупнейшим религиозным комплексом региона. При ней действуют православная гимназия и воскресная школа, имеется швейная мастерская, просфорня, подсобное хозяйство, ведется издательская деятельность.

Священнослужителя ранее задерживали за езду в нетрезвом состоянии. За правонарушение он был лишен прав. Видеоролик с задержанием священника, выложенный в сеть в 2015 году, вызвал огромный общественный резонанс.

В Оренбургской и Саракташской епархии приняли решение отстранить Николая Стремского от богослужений на время следствия и назначить врио настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия протоиерея Иоанна Кочанкина, занимающего должность председателя епархиального отдела по церковной архитектуре и иконописи. Он также является настоятелем Казанского Собора в Оренбурге. По данным епархии, богослужения в Саракташской обители проходят в обычном режиме, работа гимназии не ­прерывалась.

Ситуацию с арестом Николая Стремского прокомментировал глава Оренбургской области Денис Паслер, отметив, что «вопиющая тема стала главной в эти дни». Губернатор пообещал, что региональные власти позаботятся о детях священника. «У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые. Церковь для нас — место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет. Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос — показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех»,— написал глава региона в Instagram.

«Последствия для Стремского, в случае подтверждения данных фактов, могут быть крайне плачевными и серьезными, так как два состава являются преступлениями особо тяжкими»,— отметил ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов.

В последние годы произошло несколько судебных процессов, в которых священнослужители РПЦ обвинялись в насильственных действиях сексуального характера над несовершеннолетними. В 2016 году такой процесс уже проходил на территории Оренбуржья. Бывший настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Светлый иеромонах Феодор Липкин был признан виновным в совершении развратных действий над воспитанником социально-реабилитационного центра и осужден на два года условно. В январе 2018 года бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области и по совместительству советник генерального директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Глеб Грозовский был приговорен к 14 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней и двенадцатилетней девочек. Некоторое время он скрывался от следствия на территории Израиля, но был выдан российским властям. В ноябре 2018 года экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии (Якутия) иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) осудили на 17 лет. Суд признал его виновным в 46 эпизодах сексуального насилия над мальчиками младше 14 лет. В 2019 году настоятель Свято-Троицкого храма в поселке Липин Бор (Вологодская область) Алексий Мокиевский получил 4,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в развращении несовершеннолетней прихожанки и распространении порнографии.

Андрей Сазонов