В Брянске открыли сквер имени первого президента Удмуртии Александра Волкова

Сквер имени первого президента Удмуртии Александра Волкова открыли в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Благоустройство сквера началось в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 6,8 млн руб. В сквере вымостили тротуарной плиткой аллеи, установили 26 фонарей и 12 лавок, сформировали газоны, высадили живую изгородь, смонтировали детскую площадку. В центре общественного пространства установили бюст Александра Волкова.

В церемонии открытия объекта приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной думы Владимир Попков, ГФИ региона Андрей Дьячук, глава Брянска Марина Дбар, глава городской администрации Александр Макаров, член Совета федерации РФ от Удмуртии Юрий Федоров, председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, замглавы администрации Ижевска Денис Логинов, а также родственники первого президента Удмуртии — вдова Нина Волкова, сын Андрей Волков, братья и сестры Александра Волкова.

Напомним, что в июле 2019 года общественный совет Брянска обратился в Брянский городской совет народных депутатов с предложением присвоить участку в Бежицком районе города наименования «Сквер имени А.А. Волкова». Уроженец Брянска Александр Волков в 2000-2014 годах был президентом Удмуртии, с 2014 по 2017 годы представлял республику в Совете Федерации. В мае 2017 года он ушел из жизни.