В Брянске может появиться сквер имени первого президента Удмуртии Александра Волкова

Общественный совет Брянска обратился в Брянский городской совет народных депутатов с предложением присвоить участку в Бежицком районе города наименования «Сквер имени А.А. Волкова». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Уроженец Брянска Александр Волков в 2000-2014 годах был президентом Удмуртии, с 2014 по 2017 годы представлял республику в Совете Федерации. В мае 2017 года он ушел из жизни.

На заседании Бежицкой районной территориальной группы депутаты поддержали инициативу. Решение по вопросу о присвоении имен улицам, площадям, скверам и другим составным частям Брянска принимается на заседании Брянского горсовета с учетом мнения районной территориальной депутатской группы.