Приставы продают за долги имущество Зауральского кузнечно-литейного завода

Управление ФССП по Курганской области выставило на торги арестованное имущество Зауральского кузнечно-литейного завода (ЗКЛЗ). За счет продажи собственности будет погашена задолженность перед налоговой службой. Торги пройдут 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

За долги продаются несколько лотов. Покупателей ищут для нежилого здания площадью 1,1 тыс. кв. м с начальной ценой 10 млн руб. Также на торги выставили производственную недвижимость площадью 49,8 кв. м по цене 120 тыс. руб.; здания площадью 430,5 кв. м. и 281,1 кв. м за 2, 5 млн руб. и 3 млн руб. соответственно.

Согласно информации в базе «СПАРК-Интерфакс», ЗКЛЗ принадлежит ПАО «Курганмашзавод». В течение нескольких лет предприятие работает в убыток, в 2018 году он составил 198 млн руб. В начале года в арбитражном суде решался вопрос о введении процедуры наблюдения на заводе. Общая сумма долга перед управлением Федеральной налоговой службы России по Курганской области составляет 98,4 млн руб. Всего в реестр включены 13 кредиторов с общей суммой требований 69,8 млрд руб. В феврале было заключено мировое соглашение, производство по делу о банкротстве было прекращено.