Поставки Nissan GT-R50 клиентам начнутся в 2020 году

Nissan GT-R50. Фото: Nissan

Nissan GT-R50. Фото: Nissan

Первый образец дорожной версии машины, которая создана по мотивам показанного в июне 2018 года концепт-кара, продемонстрируют на автосалоне в Женеве в 2020 году. Купе с 720-сильным 3,8-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 6-ступенчатым «роботом», персонализируют по заказу клиентов. Как сообщает японский автопроизводитель, большая часть запланированных к производству машин уже забронирована.

Каждый из 50 запланированных к выпуску спорткаров будет собираться вручную, а в комплектации и оформлении Nissan GT-R50 будут учитывать пожелания клиентов. Стоимость эксклюзивных автомобилей составит от €990 тыс. Покупатели машин получат их в конце 2020 или начале 2021 года.