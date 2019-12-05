Липецким станкостроителям снова продлили домашний арест

Тверской районный суд Москвы повторно продлил домашний арест липецким станкостроителям — братьям Владимиру и Кириллу Петровым еще на два месяца, до 4 февраля 2020 года, без изменений ранее установленных ограничений. Об этом сообщил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. В ходатайствах защиты о залоге и прогулках снова было отказано. Следствие запрашивало продление домашнего ареста, ссылаясь на то, что обстоятельства, которые могли бы являться основанием для изменения или отмены ареста отсутствуют. Исключительность продления срока содержания обвиняемых под домашним арестом обусловлена особой сложностью уголовного дела, необходимы «сложные судебные экспертизы», исследование финансово-хозяйственных документов, большой объем следственных и процессуальных действий.

В августе решением суда первой инстанции на повторном рассмотрении братья Петровы были освобождены из-под стражи и помещены под домашний арест. Их обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан с проектом строительства нового предприятия — СТП-ЛСП, который был реализован с привлечением 338,1 млн руб. со стороны «Ростеха». По версии следствия, подконтрольная Петровым компания «Интермаш» поставила на строящийся завод некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. Второй и третий эпизоды касаются поставок бывшийх в употреблении станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.).

О перспективах липецкого предприятия — в публикации ''Ъ-Черноземье'' «“Ростех” становится за станки».

Ирина Лобанова