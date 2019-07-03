«Ростех» становится за станки

Холдинг «Станкопром», входящий в госкорпорацию «Ростех», может стать основным акционером АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» (СТП-ЛСП) Кирилла и Владимира Петровых (отец и сын). Строительство завода стоимостью более 500 млн руб. было завершено в 2018 году, большую часть инвестиций составил беспроцентный бюджетный заем. Согласно договору, если Петровы вовремя не возвращают деньги, структура госкорпорации имеет право получить их в виде акций предприятия. Ситуацию усугубляет дело о мошенничестве, из-за которого Кирилл Петров и его брат Владимир оказались в СИЗО. Защита видит в уголовном преследовании давление на собственников.

28 июня прошло внеочередное общее собрание акционеров СТП-ЛСП, на котором было единогласно принято решение о проведении допэмиссии на 338,1 млн руб. Выпуск акций пройдет по закрытой подписке. Покупателями могут выступить оба собственника, но, вероятнее всего, эмиссия в полном объеме достанется структуре «Ростеха» по условиям корпоративного договора. В результате госкорпорация получит контроль над 66,7% акций завода.

СТП-ЛСП было создано в 2014 году как совместное предприятие инвестиционной группы «Союз» (99,9%) и АО «Станкопром» (владеет одной акцией). На тот момент у семьи Петровых уже был завод АО «ЛСП», с 2004 года работающий на мощностях бывшего трубного завода. Проект нового предприятия, предполагающий реконструкцию соседнего цеха и создание серийного производства шлифовальных станков, вошел в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (общий объем финансирования — 1,8 млрд руб.). Распределением бюджетных средств занимался «Ростех» через свой холдинг «Станкопром».

Согласно условиям программы, акционеры заключили корпоративный договор. По нему структура ГК обязалась предоставить СТП-ЛСП 338,1 млн руб. в виде беспроцентного займа под залог оборудования, а ИГ «Союз» — 169,1 млн руб. в виде поставки станков и материалов. Общая стоимость проекта — 507,2 млн руб. Контрактом также оговаривались два варианта возврата бюджетных средств — деньгами или выпуском дополнительных акций на сумму займа.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” генеральный директор СТП-ЛСП Алексей Шелгунов, первоначально вопрос о способе погашения задолженности должен был решиться летом 2018 года, но дедлайн дважды переносили. В итоге контрольной точкой стала весна 2019-го. «Поскольку опция возврата денег не была реализована и СТП-ЛСП не имеет возможности их вернуть, была выбрана опция допэмиссии на сумму инвестиционного взноса “Станкопрома”», — сказал руководитель.

Фактически смена собственника на предприятии уже началась. Господин Шелгунов — выходец из госкорпорации, он был утвержден в должности гендиректора 7 июня. Он имеет большой опыт работы в «Ростехе»: с 2010 года занимался приватизацией, непрофильными и проблемными активами, а также работал непосредственно в «Станкопроме». Последним местом его работы был один из заводов холдинга. «Ситуация со станкостроением в нашей стране является плачевной, “Станкопром”, как последний оплот, заинтересован в сохранении профильных предприятий. Моя первая задача — стабилизировать ситуацию. Мы уже погасили долги по зарплате, налог на прибыль предыдущего периода, наши счета разблокированы. Вторая задача — поиск заказчиков, максимальная загрузка производства и выход на рынки сбыта», — пояснил гендиректор.

Переход завода под контроль «Ростеха» происходит на фоне уголовного дела об особо крупном мошенничестве, инициированного «Станкопромом». В конце прошлого года холдинг обратился в Генпрокуратуру с требованием принять меры реагирования в отношении СТП-ЛСП, которое закупило на средства государственного займа якобы некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. В феврале 2019 года ГСУ ГУ МВД России возбудило дело по этому факту, а в конце марта обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ было предъявлено совладельцу ИГ «Союз» и гендиректору СТП-ЛСП Кириллу Петрову, а также его брату Владимиру, который является акционером ЛСП. По ходатайству следствия они оба находятся в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемых, в 2017 году «Станкопром» перечислил подконтрольному братьям Петровым ООО «Интермаш» 211,7 млн руб. на поставку, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования на СТП-ЛСП. Однако Петровы, действуя в составе группы лиц и «не имея реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с договором, предоставили в адрес завода шлифовальные станки, бывшие в употреблении, и подложную техдокументацию». В уголовном деле есть еще два эпизода — о поставке бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.). Эти эпизоды не связаны с работой СТП-ЛСП, поставки осуществлялись «старым» заводом, но все материалы были объединены в общее дело, поскольку следствие считает, что юрлица аффилированы и подконтрольны братьям Петровым.

Как полагают в ИГ «Союз», уголовное преследование могло стать результатом «несговорчивости» семьи Петровых в вопросе допэмисии, который поднимался еще в прошлом году. По их данным, в октябре 2018 года на общем собрании акционеров Кирилл и Владимир Петровы проголосовали против выпуска акций в пользу «Станкопрома», поскольку тот якобы не до конца исполнил свои обязательства — не перечислил СТП-ЛСП порядка 100 млн руб.

По словам адвоката Дмитрия Акулова, Петровы не хотели выпускать акции на полную сумму займа, в то время как фактически получили только его часть. «Мы ничего не скрываем, готовы устранить все сомнения по делу. Но зачем Петровых посадили в СИЗО? Цепь событий заставляет задуматься, что это сделано не случайно», — сказал адвокат. Он также обратил внимание на допсоглашение между СТП-ЛСП и «Станкопромом», согласно которому спорный станок был исключен из спецификации к договору поставки еще до возбуждения уголовного дела: «Фактически этот станок был оплачен деньгами Петрова, ни о каком ущербе инвестору речи быть не может».

Алексей Шелгунов не склонен видеть взаимосвязи между допэмиссией и уголовным делом. По его словам, на данный момент сумма задолженности «Станкопрома» сократилась до 30 млн руб. и в ближайшее время будет полностью погашена. При этом сама по себе она якобы не влияет на условия исполнения корпоративного договора. Гендиректор обратил внимание на репутационный ущерб, который СТП-ЛСП получил в результате скандала, и последовавшие за ним проблемы с заказами: «Информационный фон, который сложился вокруг предприятия из-за использования оборотного литья, оказал негативный эффект. Контрагенты стремятся отдалиться от этих событий. Хотя ни один эксперт не будет спорить с тем, что старая станина лучше той, которую отливают сейчас. Это как коньяк: чем старше, тем выше качество».

В АО «Станкопром» вчера констатировали, что оформление допэмиссии — в компетенции гендиректора СТП-ЛСП, а «взаимодействие с ИГ “Союз”» будет происходить в рамках действующего корпоративного договора».

Андрей Прах