В геленджикском и новороссийском лесничествах выявлены нарушения лесного законодательства

При проверке Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения режима использования лесного фонда в геленджикском и новороссийском лесничествах. В адрес заместителя главы администрации Краснодарского края направлено представление об устранении нарушений закона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, прокуратурой выявлены факты самовольного использования, застройки лесов, ограничения свободного доступа граждан в лес и взимание платы за его посещение. Широкое распространение приобрели случаи возведения капитальных объектов, используемых в рекреационных целях, на землях лесного фонда, что запрещено законом, сообщили в прокуратуре. Для понуждения арендаторов лесов к соблюдению требований лесного законодательства природоохранный прокурор обратился в суд.

Анна Перова, Краснодар