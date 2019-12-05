Трехлетние контракты на обслуживание городских автобусов будут объявлены весной 2020 года

В рамках круглого стола, посвященного пассажирским перевозкам, на форуме «Бизнес зовет» начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин сообщил о том, что трехлетние контракты на обслуживание маршрутов общественного транспорта будут разыгрываться в 2020 году.

Напомним, ранее мэрия планировала начать объявление торгов в декабре.

«В силу определенных причин сроки объявления аукционов перенесены на первый квартал 2020 года. То, что будет объявлено в январе-феврале, будем расторговывать до 1 апреля, чтобы весь объем контрактов выровнять по датам»,— пояснил господин Путин. Он добавил, что проекты контрактов готовы на 90%, сейчас в них отсутствует информация, которую чиновники ждут от краевых властей.