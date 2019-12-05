«Магистрали» отказали в иске к ГУАД по сорванному госконтракту

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО Фирма «Магистраль» в судебном расторжении неисполненного госконтракта с областным заказчиком ГУАД по реконструкции участков дороги Субботино – Большая Уда в Гагинском районе. Подрядчик ссылался на то, что в запланированном Ягубовском карьере нет достаточного количества песка, и он не соответствует требованиям проекта, а перевозку стройматериалов из месторождения в Ардатовском районе за 120 км от объекта не согласовал ГУАД. Поэтому «Магистраль» решила отказаться от исполнения работ в одностороннем порядке.

Однако суд установил, что километровой доступности от Ягубовского карьера имеется Сурадеевский карьер с песком необходимого качества, это месторождение еще не было вскрыто. «Кроме того, согласно письму ООО ПМК "Бутурлинская" от 16.09.2019, карьер Ягубовский содержал необходимый для строительства песок с 2015 по 2019 год, т.е. в период исполнения контракта, заключенного 29.12.2018, и мог обеспечить нужды объекта строительства. Таким образом, мотивы подрядчика, изложенные в его решении об одностороннем отказе от исполнения контракта не соответствуют положениям Гражданского кодекса РФ, условиям контракта и противоречат имеющимся в деле документам», — указал суд в своем решении. Собеседник в правительстве Нижегородской области предполагает, что фирма «Магистраль» за счет логистики пыталась получить из бюджета больше денег, чем было оговорено контрактом.

Любопытно, что другой судья арбитражного суда признал незаконным включение «Магистрали» в реестр недобросовестных поставщиков за этот же госконтракт, указав, что доказательств недобросовестного поведения подрядчика не представлено. По смыслу оба судебных решения несколько противоречат друг другу. Вопрос правомерности расторжения договора в одностороннем порядке еще изучается судом.

Иван Сергеев