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«Магистраль» оспорила решение УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным решение УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Фирма „Магистраль“». В этом году компания не выполнила госконтракт по реконструкции участка автодороги Субботино – Большая Уда в Гагинском районе.

Компания в декабре прошлого года выиграла тендер за 161,6 млн руб., однако начать работы не смогла. Сначала нижегородское Главное управление автомобильных дорог (ГУАД, госзаказчик) не выплачивало «Магистрали» требуемый по контракту аванс в размере 26% от цены контракта. Затем выяснилось, что песок из карьера, откуда компания планировала поставки, не подходит по своим качествам. Необходимый песок был найден в Ардатовском районе, однако расстояние до него составило 120 км, и перевозки не проходили по смете. Из-за этого ГУАД не согласовал изменение схемы поставки.

В результате «Магистраль», подготовившая площадку для строительных работ, в апреле решила отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. Договор с ней был расторгнут. По инициативе ГУАД и по решению антимонопольной службы компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Попавший в «черный список» подрядчик лишается права участвовать в госзаказе.

Рассмотрев иск подрядчика, суд решил, что УФАС неправомерно внесло «Магистраль» в реестр, так как доказательства умышленного недобросовестного поведения отсутствуют. Компания пыталась исполнить контракт и проводила экспертизу качества песка в карьерах, уведомляя заказчика, указал суд. Также в решении отмечено, что «автоматическое» признание компании недобросовестным поставщиком без указания причин и степени вины нарушает права бизнеса, вредит деловой репутации и в целом снижает конкурентоспособность на рынке.

Что касается автотрассы в Гагинском районе, ГУАД объявил повторные торги на ее реконструкцию по стартовой цене 188 млн руб., эти работы переходят на сезон 2020 года.

Иван Сергеев


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