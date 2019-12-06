Карабахский маятник

На полях 26-го министериала ОБСЕ в Братиславе состоялся очередной раунд переговоров между главами МИДов Армении и Азербайджана. Встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова была уже пятой по счету в уходящем 2019 году. Добавим к этому встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а также переговоры с ними высших представителей государств—сопредседателей Минской группы ОБСЕ и региональные визиты дипломатов-посредников. Налицо интенсификация переговорного процесса. Одна проблема: количество встреч и контактов не перешло в качество практических решений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — самой сложной проблемы безопасности в Закавказье.

Стороны конфликта не готовы к уступкам по всем имеющимся вопросам (будущий статус Нагорного Карабаха, деоккупация районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, возвращение беженцев). В мае нынешнего года исполнилось 25 лет с момента вступления в силу Соглашения о бессрочном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Но перемирие регулярно нарушается. И мы видим работу «карабахского маятника», когда новые переговорные раунды чередуются с обострениями на «линии соприкосновения» сторон.

Это далеко не единственный источник угрозы, всплески вооруженного противостояния отмечаются и вдоль армяно-азербайджанской госграницы за пределами Нагорного Карабаха, что потенциально создает угрозу прямого или косвенного втягивания в конфликт ОДКБ. В июле 2019 года отмечался другой знаковый юбилей — десятилетие публикации обновленного варианта так называемых «Базовых принципов», в соответствии с которым страны—сопредседатели Минской группы ОБСЕ рекомендовали конфликтующим сторонам достичь соглашения. Однако за все время стороны не сделали значительных шагов по имплементации конкретных мер, предложенных Баку и Еревану.

Означает ли все это, что продолжающиеся переговоры и встречи на полях бессмысленны? На первый взгляд их КПД невысок, так как нет ощутимых результатов. Но при более глубоком знакомстве с предметом и адекватной оценке того, в какой точке находится конфликт, ответ не будет столь однозначным. Ситуация такова, что обе стороны не проявляют политической воли, достаточной для достижения компромисса, и в то же самое время не обладают ресурсами, которые обеспечивали бы им подавляющее превосходство. Как следствие, движение того самого «карабахского маятника», при котором дипломатический формат дополняется силовым «тестированием».

В этой ситуации принципиально важным становится конфликтный менеджмент. Если не получается в обозримые сроки достичь мира, то деэскалация на «линии соприкосновения» сторон, предотвращение инцидентов и даже просто поддержание диалога — неплохой результат. Все это помогает поддерживать определенное взаимодействие, альтернатива которому «разморозка» противостояния.

Без хотя бы минимального уровня доверия содержательный диалог по урегулированию конфликта невозможен. Но достижение этого уровня, а в перспективе его повышение не появятся из воздуха — нужна кропотливая работа, которая непредставима без регулярных встреч, саммитов и переговоров.

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО