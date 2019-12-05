Минкомсвязь сменила куратора импортозамещения ПО

Глава Минкомсвязи Константин Носков поручил своему заместителю Евгению Кислякову курировать импортозамещение в сфере ИТ вместо другого замминистра — Алексея Соколова, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, узнавший об этом от чиновников. Представитель министерства сообщил изданию, что такие меры необходимы для более сильного вовлечения ИТ-отрасли в нацпроект «Цифровая экономика», за которое в Минкомсвязи отвечает господин Кисляков.

Источник издания предположил, что министр принял такое решение, поскольку был недоволен результатами импортозамещения ПО. По словам представителя Минкомсвязи, господин Соколов продолжит курировать ИТ-безопасность цифровой экономики, целостность и устойчивость интернета, криптографию, госполитику в сфере обработки персональных данных и безопасности связи.

В 2008 году “Ъ” писал о полном тезке заместителя министра — Алексее Валерьевиче Соколове, который на тот момент служил в ФСБ. Его отец тогда был председателем совета директоров ЗАО «Научные приборы», близко знакомым с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Эта информация частично совпадает с биографией Алексея Соколова на сайте Минкомсвязи, где отмечено, что он с 2003 года находился на государственной службе, с 2008-го работал в аппарате администрации президента РФ, а заместителем министра связи стал в 2014 году.

Напомним, в феврале текущего года Счетная палата (СП) обнаружила нарушения при закупках импортного софта в госорганах. По данным СП, они закупали программное обеспечение с «избыточными потребительскими свойствами». Это связано с отсутствием контроля обоснования таких закупок, уверены российские разработчики.

Подробнее — в материале “Ъ” «Cофт с избытком свойств».