Первый этап реконструкции Большого Савино закончится в августе 2020 года

Телетрапы в аэропорту Большое Савино будут установлены в августе следующего года. Двумя месяцами ранее подрядчик закончит реконструкцию перрона и рулежной дорожки. Об этом сообщил губернатору Пермского края главный инженер ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» (заказчик проекта реконструкции) Олег Сидоров.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подрядчик реконструкции Большого Савино - АО «Стройтрансгаз» согласовал с заказчиком новый график производственных работ, он был скорректирован из-за плохой погоды. Согласно новому документу, первый этап реконструкции аэропорта закончится в августе следующего года.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивается в 5,5 млрд руб. На первом этапе будет отремонтирован аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов.

Проектно-сметная документация (ПСД) второго этапа реконструкции будет готова в третьем квартале 2020 года. Объем финансирования составит 4,9 млрд руб.