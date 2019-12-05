Собственников банкротящейся корпорации «Пэмби» хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгу $662 тысяч

Конкурсный управляющий ООО «Корпорация «Пэмби» (промышленное производство товаров народного потребления, Екатеринбург) Павел Захарчук потребовал привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банкрота – Илью Костякина и Игоря Берсенева. Заседание по делу назначено на 18 декабря.

По данным портала «Банкрот.Федресурс», арбитражный управляющий требует привлечь Илью Костякина к субсидиарной ответственности в размере 678 млн руб., Игоря Берсенева — в размере 23,6 млн руб. В суде Павел Захарчук уточнил свои требования. На Илью Костякина он требует возложить субсидиарную ответственность в размере требований кредиторов «Корпорации «Пэмби», включенных в реестр, а также обязать его дополнительно выплатить убытки в $331,1 тыс. и 6,3 млн руб. С Игоря Берсенева управляющий требует взыскать $331,1 тыс.

Напомним, суд признал «Корпорацию «Пэмби» банкротом в апреле 2017 года и ввел процедуру конкурсного производства. В настоящее время арбитражный управляющий занимается реализацией имущества банкрота, в частности, выставлены на торги товары по начальной цене в 6 млн руб. Также ведутся процедуры несостоятельности в отношении Ильи Костякина и Игоря Берсенева.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Задоркина, в последние пару лет суды активно удовлетворяют требования о привлечении контролирующих лиц банкротов к субсидиарной ответственности. «Ключевая сложность состоит в реальном получении денег от бенефициаров банкрота: как правило, никаких ценных активов у них нет. По данным «Банкрот.Федресурс», в рамках процедуры банкротства Ильи Костякина финансовый управляющий никакого ценного имущества у него не выявил, за исключением мотосапог, шлема, мотобрюк и мотокуртки, запонок, пневматического пистолета, наручных часов и фотокамеры. Поэтому получить реальные деньги будет сложно», — поясняет адвокат. При этом гражданин по закону не освобождается от субсидиарных долгов в рамках процедуры банкротства, то есть они остаются за ним пожизненно, отмечает Антон Задоркин.

Алексей Охлопков