«Автодор» рассказал о магистрали, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток

Концепция развития опорной сети автодорог России до 2035 года, разработанная госкомпанией «Автодор», предполагает строительство новой трассы от Набережных Челнов через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск. Новая дорога появится к 2030 году. Как сообщил “Ъ”, итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток.

По оценкам «Автодора», сейчас в России насчитывается 5,1 тыс. км скоростных автодорог, а к 2024 году их протяженность вырастет до 17,6 тыс. км. Как уточняет “Ъ”, ранее концепция была представлена «Автодром» в 2015 году. Тогда объем финансирования назывался на уровне 7,8 трлн руб., сейчас планируемые инвестиции не раскрываются.

Подробности — в материале “Ъ” «России обновили дорожную карту»