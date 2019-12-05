Мусор спрятали на особо охраняемой территории

Туапсинцы требуют закрыть свалку в северо-восточной части мыса Кадош. По словам экологов, она частично расположена в лесопарковой зоне, а также захватывает часть земель особо охраняемой природной территории (ООПТ). За последние десять лет площадь свалки увеличилась в три раза, периодически на ней случаются возгорания, а расстояние до ближайшего жилья составляет менее 300 метров. Эксперты отмечают, что решать мусорную проблему нужно комплексно на законодательном уровне.



Жители Туапсе написали обращение на имя губернатора Кубани с требованием закрыть свалку на мысе Кадош. По словам эколога и общественника Евгения Витишко, свалка частично расположена в лесопарковой зоне, кроме того, она захватывает часть земель ООПТ. Также он утверждает, что свалка нарушает границы санитарной зоны. «Санитарная зона должна составлять 300 метров, но до ближайшей жилой застройки приблизительно 280 метров. Менее чем за десять лет площадь свалки у нас увеличилась почти в три раза. Границы ООПТ "Лесопарк Кадош" утверждены в 1980 году, площадь особо охраняемой территории тогда составляла 300 га. По приказу краевого минприроды от 25.09.2017 новая площадь ООПТ "Лесопарк Кадош" уменьшилась до 269,30 га. Менее чем за десять последних лет от особо охраняемой природной территории регионального значения "откусили" 30 га. И это я еще не размышляю об использовании оставшейся»,— сказал господин Витишко. По его словам, уже с 1 января 2020 года региональный оператор Белореченской зоны — АО «Крайжилкомресурс» планирует начать складирование в северо-восточной части мыса Кадош в городе Туапсе мусора в объеме около 54 тыс. тонн в год. «А по факту — около 80 тыс. тонн. Если учитывать специфическую транспортную логистику, этот лишний мусор будет вывозиться из Лазаревского района Сочи. И все это — на Кадош»,— рассказал эколог.

В компании «Крайжилкомресурс» не ответили на запрос “Ъ-Кубань”.

АО «Крайжилкомресурс» 15 января 2019 года присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Белореченской зоне деятельности, в которую входят Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, города Горячий Ключ и Сочи. Компания зарегистрирована в июле 2001 года. Основной вид деятельности — сбор отходов. Гендиректор — Валерий Дробот. АО на 100% принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края. Выручка в 2017 году составила 92,3 млн руб., в 2018 году — 193,7 млн руб. Убыток в 2017 году составил 164,3 млн руб. В 2018 году компания показала прибыль в размере 786 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что жители Туапсе и Туапсинского района планировали 1 декабря 2019 года провести митинг в центре города против складирования мусора на неподготовленной территории и дальнейшего загрязнения территории города и Черного моря. Однако городская администрация согласовала митинг на неподготовленной площадке рядом с кладбищем.

Границы ООПТ «Лесопарк Кадош» утверждены в 1980 году, площадь особо охраняемой территории составляла 300 га. По приказу краевого минприроды от 25.09.2017 новая площадь ООПТ «Лесопарк Кадош» уменьшилась до 269,30 га. Менее чем за десять последних лет особо охраняемая природная территория уменьшилась на 30 га

По словам местных жителей, АО «Кадош» — компания, которая контролирует свалку на одноименном мысе, не занимается сортировкой мусора, а часть его просто сваливает в ущелье и засыпает галькой. Гендиректор АО называет эту информацию несоответствующей действительности. «Мы ведем мониторинг, все показатели в норме. Эту свалку мы получили 10 лет назад, там были горы мусора высотой около 70 метров. Практически все это мы ликвидировали. Получили тариф у регоператора, ждем подписания договора и планируем открывать вторую сортировочную линию»,— рассказал гендиректор АО «Кадош» Александр Аваков. По его мнению, история с требованиями закрыть свалку раздута и может быть связана с лоббированием интересов других организаций.

АО «Кадош» зарегистрировано в марте 2010 года в Туапсе. Основной вид деятельности — обработка вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Александр Аваков. Выручка компании в 2017 году составила 10,1 млн руб., в 2018 году — 20,4 млн руб. Убыток в 2017 году составил 2,6 млн руб., в 2018 году АО показало прибыль в размере 2,3 млн руб.

Гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин говорит, что проблема мусоропереработки слишком масштабна, чтобы решить ее быстро. «Условно это несколько основных моментов: низкая социальная ответственность и коррупция, то есть когда вывалили куда попало или закопали, а деньги — в карман. Второе — пассивность населения. Основной массе людей все равно, куда девается мусор: выкинул пакет в контейнер — и забыл. И третье — отсутствие или же низкая доходность переработки. У нас в стране переработка мусора находится в зачаточном состоянии, и по многим причинам она редко бывает финансово выгодна»,— говорит эксперт. Он добавил, что решать проблему нужно комплексно и на законодательном уровне.

Елена Рыжкова