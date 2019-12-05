Пошла гулять «Губернiя»

Строительная группа «Мегаполис» приобрела участок площадью более 7 тыс. кв. м в историческом центре Перми — на Разгуляе. В квартале, ограниченном улицами Клименко, Ленина, Екатерининской и Пермской, компания возведет дом бизнес-класса, перекликающийся по своей стилистике с новостройкой «Губернiя» на улице Пермской, которую также возвел девелопер. Эксперты считают местоположение участка удачным, но отмечают невысокую скорость реализации квартир бизнес-класса на рынке.



Группа строительных компаний «Мегаполис» приобрела земельный участок в историческом центре Перми. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ управляющий группы «Мегаполис» Леонид Крепак, участок под жилую застройку в квартале, ограниченном улицами Клименко, Ленина, Екатерининской и Пермской, приобретен у структур совладельца «Медлабэкспресса» Вадима Кобякова, которые занимались сносом и расселением ветхих домов на этой территории.

Согласно выписке Росреестра, сделка состоялась в 2018 году. Общая площадь участка — 7,22 тыс. кв. м. На площадке можно возводить многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. Собственником территории является ООО Специализированный застройщик «ПЗТИ», общество входит в холдинг «Мегаполис».

Группа строительных компаний «Мегаполис» создана в 1995 году. Осуществляет организацию полного цикла строительного производства — от технического задания до сдачи готового объекта «под ключ». Группа построила и сдала в эксплуатацию ряд многоквартирных домов, в том числе дома бизнес-класса «Онегин» в центре Перми (ул. Пушкина, 72) и «Губернiя» (ул. Пермская, 17), реконструировала более 15 тыс. кв. м площадей офисов, гостиниц и банков. Сегодня в активной фазе строительства компании находится жилье суммарной площадью около 100 тыс. кв. м.

«На этом участке мы планируем реализацию проекта, перекликающегося по своей стилистике с другим нашим домом — „Губернiя“. Дом будет возведен также в классе „бизнес“,— рассказывает Леонид Крепак.— Сейчас мы проектируем его и согласовываем некоторые моменты с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Надеемся, что к началу мая выйдем на разрешение на строительство. Проектная документация еще будет проходить государственную экспертизу, а это займет время, потому что все проекты, которые реализуются в зоне охраны памятников и объектов культурного наследия, обязательно должны проходить эту процедуру согласования».

Будущий дом по своим параметрам будет сопоставим с «Губернiей», добавил господин Крепак. Площадь шестиэтажного объекта составит 14–15 тыс. кв. м. На первом этаже запланированы коммерческие помещения.

Напомним, жилой дом бизнес-класса «Губернiя» на ул. Пермской, 17, компания «Мегаполис» сдала в эксплуатацию в конце 2018 года. Восьмиэтажный дом с подземной стоянкой возведен в стиле существующих в центре зданий второй половины XIX — начала XX века. Дом на 184 квартиры представляет собой два корпуса, названных в честь известных пермских губернаторов: «Модерах» и «Арсеньев».

Как отметил руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов, участок, на котором «Мегаполис» возведет дом, «вполне хорошее место в самом центре». Собеседник заметил, что 7,22 тыс. кв. м — большая территория для жилищного строительства, на которой будет достаточно места для размещения всей необходимой инфраструктуры — площадок, стоянок и прочего.

По словам господина Онянова, в среднем жилье бизнес-класса в Перми стоит от 60 до 75 тыс. руб. за 1 кв. м, хотя есть цены и более высокие, например 100 тыс. руб. за 1 кв. м. «Сегмент „бизнес“ занимает 10–15% от общего объема жилья. Скорость его реализации невысокая, такие квартиры уходят постепенно»,— пояснил эксперт.

По информации Владимира Онянова, собственники двух соседних участков по ул. Пермской, 2 и 3, тоже заинтересованы в развитии своих территорий, однако на данных площадках установлены серьезные высотные ограничения. Владельцев этих участков Владимир Онянов называть не стал.

Согласно публичной кадастровой карте, оба участка, площадью 1,01 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м соответственно, находятся в частной собственности. Разрешенное использование — для объектов жилой застройки. По документам на участках по ул. Пермской, 2 и 3, находятся частный дом и незавершенный строительством жилой дом.

«Возможно, появятся планы по развитию этих участков. Площадки интересны с точки зрения развития территории для подобного большого проекта (как проект «Мегаполиса».— „Ъ-Прикамье“), а самостоятельно, из-за наличия возможных ограничений по градостроительным регламентам и, соответственно, возможно низкой рентабельности будущего проекта там, скорее всего, сложно что-либо реализовать. Необходимо тщательно подойти к экономике проекта и учитывать все затраты»,— выразил свое мнение руководитель компании «Перспектива — Сделки с гарантией».

Евгения Ахмедова