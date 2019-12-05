А вместе с сердцем пламенный мотор

Бывший советник губернатора Севастополя Сергей Никифоров назначен вице-премьером краевого правительства по вопросам здравоохранения. Кадровое решение оказалось неожиданным для медицинского сообщества. Господин Никифоров ранее не работал в сфере здравоохранения, а занимался проблемами эффективности производства. Как предполагают собеседники „Ъ-Прикамье“, чиновник выступит в роли независимого эксперта, которому предстоит проанализировать эффективность работы предшественников. По другой версии, он может взять на себя функционал нынешнего стратегического куратора отрасли — советника губернатора Анатолия Зубарева.



Губернатор Пермского края Максим Решетников назначил советника по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Сергея Никифорова вице-премьером регионального правительства. Господин Никифоров будет курировать вопросы здравоохранения. Ранее эту сферу курировала вице-премьер Татьяна Абдуллина. Сейчас за ней сохраняется соцзащита и комиссия по делам несовершеннолетних. Отметим, что госпожа Абдуллина считается членом команды председателя ре­гио­нального парламента Валерия Сухих.

Сергей Никифоров был назначен советником главы Прикамья в октябре этого года. До этого он занимал должность советника по эффективности госуправления врио губернатора Севастополя. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, господин Никифоров участвовал в реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Севастополе. Иного опыта работы в медицине у чиновника не было. По информации „Ъ-Прикамье“, это обстоятельство удивило региональное медицинское сообщество. Об этом сообщили сразу несколько собеседников в минздраве.

Согласно документам, размещенным на сайте правительства Севастополя, за 2017 год господин Никифоров заработал 3,4 млн руб., супруга госслужащего — 3 млн руб. До трудоустройства в Севастополе с 2011-го по 2017 год Сергей Никифоров занимал должность директора по развитию производственной системы АО «ОДК — Пермские моторы».

Как полагают собеседники „Ъ-Прикамье“, близкие к краевым властям, основная задача нового вице-премьера — провести независимый аудит региональной медицины и оценить работу предыдущих кураторов отрасли. «Он не аффилирован ни одной из групп влияния в регионе, далек от их интересов»,— отмечает один из источников. В настоящий момент в краевом здраво­охранении сильны позиции главы краевого минздрава Оксаны Мелеховой и внештатного советника губернатора, бывшего вице-премьера Анатолия Зубарева. «Возможно, губернатор хочет выслушать третье мнение о реформах в отрасли и их эффективности»,— предполагает один из собеседников „Ъ-Прикамье“. По другой версии, господин Зубарев якобы попросился на пенсию и господин Никифоров пришел в отрасль, чтобы занять место стратегического куратора.

Эксперты считают, что производственник может эффективно управлять медициной, учитывая специфику отрасли и прислушиваясь к профильным специалистам. «Основные вопросы на производстве — повышение качества, устранение потерь. Думаю, с таких позиций можно подойти к организации региональной системы здравоохранения»,— полагает директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», председатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов. Вместе с тем он отмечает, что реформировать отрасль «нужно очень осторожно». «Зачастую оптимизация заканчивается плачевно: ухудшением качества услуг, повышением смертности населения»,— опасается господин Теплов.

«Имея в распоряжении специалистов высокой квалификации с опытом реальной работы в медицине и прислушиваясь к ним, новый руководитель (обладающий навыками эффективного управления) может добиться успеха»,— предполагает член совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников.

Руководитель комитета краевого заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин отмечает, что «здравоохранение — приоритетная отрасль для губернатора». «Думаю, назначение Сергея Никифорова — усиление министерства. Люди, давно работающие в краевой системе здравоохранения, не всегда могут взглянуть на свою работу со стороны. Возможно, новый вице-премьер сможет посмотреть на региональное здравоохранение свежим взглядом»,— считает господин Клепцин. «Наде­юсь, в ближайшее время депутаты профильного комитета познакомятся с новым вице-премьером и это взаимодействие будет интересным и конструктивным для всех сторон»,— добавил депутат.

Константин Кадочников