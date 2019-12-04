У иностранных брендов нашли несоответствия

Иностранные бренды обяжут сообщать о различиях в составе товаров, произведенных в России и за рубежом. По итогам проверки стиральных порошков Ariel и Persil, а также нескольких видов шоколада марки Lindt с таким предложением выступила ФАС. Специалистами службы были обнаружены значительные отличия в составе этих товаров при сравнении шоколада и порошков, продающихся в странах ЕС и в России.

В ведомстве подчеркнули, что это не означает, что качество отечественных продуктов хуже. Но тем не менее создают несправедливое конкурентное преимущество, так как покупатель, как правило, считает, что продукт под известной зарубежной маркой везде продается с одним и тем же составом. По результатам экспертизы российским филиалам компаний Procter & Gamble, Henkel и Lindt & Sprungli было выдано предписание, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров: «В предупреждении содержится две опции. Первая — воспроизвести товар ровно в том же составе, как и в странах Западной Европы, где он продается. Вторая — нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить потребителя в заблуждение относительно того, что товар содержит ровно то, что, может быть, потребитель видел или покупал, выезжая за рубеж».

В случае невыполнения требований ФАС компаниям-нарушителям грозит штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Подобные суммы не способны мотивировать «дочки» транснациональных гигантов соблюдать российское законодательство, полагает сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин: «К сожалению, их наказание за несоответствие требованиям не очень существенное и даже, можно сказать, смешное. Для предприятий такого уровня нужно что-то посильнее, тогда им будет неповадно, а предложенные меры они даже не почувствуют. Такие суммы существенны для микробизнеса, но для гигантов транснационального бизнеса, где люди качают деньги из нашей страны для своих материнских компаний, эти наказания приведут к тому, что они недополучат 100 тыс. руб. — это для них ничто».

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Представители компаний, продающих в России товары под брендами Ariel, Persil и Lindt оказались недоступны для оперативного комментария “Ъ FM”.

Петр Пархоменко