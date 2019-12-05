Антимонопольное отступление

Реформа государственных и муниципальных предприятий (ГУП и МУП), вначале предполагавшая полный отказ от такой организационно-хозяйственной формы, развернулась в пользу возражавших против нее регионов — в поправках ко второму чтению заметно расширен список предприятий, не подлежащих реорганизации и ликвидации. Регионы избавят от ранее анонсированной необходимости согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) создание или реорганизацию таких предприятий, а в «исключительных случаях» подлежащие реформированию унитарные предприятия могут быть сохранены. С учетом поправок из 16 тыс. существующих ГУПов и МУПов ликвидации или реорганизации будут подлежать лишь 6 тыс., но и для них переходный период продлен на два года, до 2023 года.

Законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов существенно смягчен в пользу регионов — поддержанные правительством поправки ФАС ко второму чтению вчера одобрил комитет Госдумы по экономполитике. Напомним, документ внесен в Госдуму в прошлом году и вызвал довольно бурную реакцию депутатов и регионов. Изначально он предполагал упразднение всех унитарных предприятий (они не владеют, но распоряжаются государственным, региональным или муниципальным имуществом). В списке исключений оставались лишь ГУПы и МУПы, созданные на основании законов или актов президента и правительства, работающие в госмонопольных сферах или учрежденные Минобороны и ФСБ.

Главные аргументы — неэффективность использования собственности, коррупционные риски, необходимость покрывать убытки таких предприятий из бюджетов, а также негативное влияние ГУПов и МУПов на конкуренцию на локальных рынках.

После заверений ФАС, что замечания будут учтены, проект в декабре прошлого года прошел первое чтение. Однако давление продолжилось со стороны Совета федерации — его глава Валентина Матвиенко тогда заявила, что законопроект в таком виде не будет одобрен верхней палатой.

ФАС готова была уступить в расширении списка исключений — для предприятий культуры и искусства (в частности, Госфильмофонда и «Мосфильма»), а также для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность в районах Крайнего Севера. Однако в версии законопроекта ко второму чтению помимо них в исключения попали предприятия «Росатома», занимающиеся обращением с радиоактивными отходами, а также ГУПы, обеспечивающие деятельность госорганов за границей, и госпредприятия, обеспечивающие работу органов власти в сферах транспортной безопасности, госохраны, внутренних дел, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на воде, занятые обеспечением войск нацгвардии, а также материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности высших органов власти.

В законопроекте предусмотрена возможность регионов отстоять и ГУПы, не попадающие под исключения,— через федеральный центр.

Правительство может принять решение о создании или сохранении предприятия по мотивированному представлению губернатора — если это «необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности». Требуется ли потом их ликвидировать (когда угрозы и последствия ЧС будут устранены), законопроект не оговаривает.

В пользу регионов также пересмотрен и вопрос необходимости направления ими запроса в ФАС о соответствии ГУПов требованиям антимонопольного законодательства — в версии, принятой в первом чтении, это было необходимо для их создания или реорганизации. Обязанность регионов согласовывать с ФАС создание или реорганизацию унитарных предприятий вызывала недовольство сенаторов. Этот вопрос даже обсуждался на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с депутатами и сенаторами — тогда заявлялось о выработке компромиссного варианта, заключавшегося в замене «дозволительного» метода на «ретроспективный», когда регион или муниципалитет самостоятельно принимает решение о создании ГУПа или МУПа, а при выявлении нарушений ФАС может обраться в суд с иском о его ликвидации.

Послабления ФАС предусмотрела и для остальных предприятий, работающих на конкурентных рынках и не попавших в список исключений,— для них сроки реорганизации или ликвидации сдвигаются с 2021 года до 1 января 2023 года. После этого срока ГУПы и МУПы будут ликвидироваться в судебном порядке. По данным ведомства, в начале этого года насчитывалось 16,8 тыс. унитарных предприятий, что на 49% больше, чем в начале 2013 года. Как отмечает начальник правового управления ФАС Артем Молчанов, более трети таких предприятий (38%) работает на конкурентных рынках — например, в сфере сделок с недвижимостью, аренды и торговли. С учетом поправок, добавляет чиновник, из 16,8 тыс. унитарных предприятий (3,1 тыс. уже находятся в стадии ликвидации) реформированию будут подлежать еще порядка 6 тыс.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении было запланировано на сегодня, однако его решили отложить на 10 декабря. Видимо, ФАС потребовалось еще немного времени для расширения перечня послаблений прежнему противнику — как пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, «вероятно, будут приняты дополнительные поправки», увеличивающие срок переходного периода до пяти лет.

Евгения Крючкова