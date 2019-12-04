Instagram будет требовать от новых пользователей указывать возраст

Социальная сеть Instagram объявила, что с 4 декабря при регистрации будет требовать указания даты рождения пользователей, сообщает Reuters. По словам представителя Instagram, это сделано для ограничения рекламы алкоголя и других продуктов по возрасту, а также для обеспечения безопасности молодых пользователей.

Ранее Instagram просил пользователей при регистрации указывать, исполнилось ли им 13 лет. Сервис не будет требовать верификации возраста, и для некоторых пользователей все еще будет возможность не указывать возраст. Дни рождения не будут видны другим пользователям. В ближайшее время Instagram также предоставит пользователям возможность блокировать сообщения от людей, за которыми они не следят в соцсети.

Евгений Федуненко