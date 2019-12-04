Ростовский апломб

Гитарист Евгений Побожий стал первым российским победителем самого престижного джазового конкурса в мире — международного конкурса Института джаза Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition).

Конкурс Института джаза проводится с 1987 года, однако именно под этим названием — в первый раз. До 2019 года Институт носил имя Телониуса Монка.

Институт как некоммерческое образовательное учреждение основал в 1986 году сын великого джазового пианиста Телониуса Монка — Телониус Монк-младший; его компаньонами стали оперная певица Мария Фишер и трубач Кларк Терри. Ежегодно в ходе конкурса, учрежденного институтом, разыгрывались стипендии, составлявшие в сумме $100 тыс. Каждый конкурс посвящен одному инструменту, награда вручается за успехи только в одной джазовой специальности. Среди членов жюри конкурса в разные годы были Брэнфорд Марсалис, Пэт Мэтини, Куинси Джонс, Дайана Кролл и Херби Хэнкок.

В списках призеров разных лет — Джошуа Редман, Джой Дефранческо, Джейн Монхайт, Сесиль Маклорин Сальван и другие мастера джаза. С 2011 года Институт Телониуса Монка стал главной организационной структурой ежегодного International Jazz Day, учрежденного UNESCO.

История смены названия конкурса, вызвавшей сенсацию в джазовых кругах, выглядит следующим образом. С разрешения Телониуса Монка-мл. пивоварня North Coast Brewing на протяжении многих лет производила эль, на этикетке которого был изображен человек, в портретном сходстве которого с Монком-старшим не было сомнений. Разрешение на использование образа Монк-младший дал в устной форме (что вполне принято в США) и при условии, что часть прибыли от продажи пива будет перечисляться Институту джаза. Но в 2016 году он свое устное разрешение на использование образа отца отозвал, предположительно, из-за того, что пивовары не оправдали его ожиданий по части отчислений и при этом активно использовали изображение Телониуса Монка в рекламе и сувенирной продукции. Разбирательства между сыном классика и пивоварами до сих пор не окончены, однако они уже бросили тень на джазовые институции, названные именем пианиста. Поэтому в 2018 году его имя в названии учебного заведения и конкурса было решено заменить на имя его коллеги, который руководит институтом,— Херби Хэнкока.

В этом году на конкурсе чествовали джазовую гитару. Финальный концерт прошел 3 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, концерт двенадцати полуфиналистов состоялся накануне. В жюри среди прочих вошли гитаристы-виртуозы Пэт Мэтини, Ли Ритенуар и Джон Скофилд.

В финал вышли выпускник колледжа Бёркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер, выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Маккаслина Макс Лайт и выпускник Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Евгений Побожий. Каждый из них исполнил в финале два произведения. Победителем был объявлен Евгений Побожий. Мария Фишер, как один из учредителей конкурса, также вручила свою собственную именную награду трубачу Теренсу Бланчарду.

С 2015 года Евгений Побожий играет в оркестре Игоря Бутмана. Тридцатилетний гитарист исполнил в финальном концерте пьесу из репертуара Уэйна Шортера «502 Blues» и произведение Стива Своллоу «Falling Grace». Денежное выражение его приза составляет $30 тыс.; из этих средств ему будет выплачиваться стипендия, а также финансироваться запись альбома в рамках контракта с рекорд-компанией Concord Music Group. Журналисты американской радиостанции NPR отметили в своем репортаже, что, выступая в финале, Евгений Побожий продемонстрировал «технический апломб и уверенность в себе».

Борис Барабанов