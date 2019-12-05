В школе блогеров обнаружились мертвые души

В Краснодаре суд взыскал с ООО «Регион Медиа Холдинг» убытки, понесенные Кубанским технологическим университетом при организации слета «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества». На проведение мероприятия были выделены бюджетные средства, которые, как установила проверка, расходовались с нарушениями. В частности, авиабилеты для участников слета приобретались на несуществующие рейсы. Ректор университета Татьяна Бархатова, согласовавшая отчеты, осуждена за халатность, однако приговор обжалован.



В Краснодаре вступило в силу постановление арбитражного суда о взыскании с ООО «Регион Медиа Холдинг» (Кабардино-Балкария) убытков в сумме 975 тыс. руб. в пользу Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ). Как следует из материалов суда, компания «Регион Медиа Холдинг», которая в 2015 году выступила в качестве организатора молодежного слета «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества», не смогла подтвердить законность расходования средств на указанную сумму, в связи с чем университет как заказчик мероприятия обратился в суд.

Всего на проведение мероприятия было выделено 2,4 млн руб. по федеральной целевой программе «Развитие образования в 2011–2015 годах» (проект «Межкультурный диалог»). Встреча молодежи проходила в горном селе Карасу в Кабардино-Балкарской республике.

Сразу после завершения слета руководство КубГТУ приняло отчет о мероприятии без замечаний, однако в 2016 году управление федерального казначейства выявило в документах ряд существенных нарушений. В частности, из отчета следовало, что для семидесяти участников школы приобретались авиабилеты на рейсы в оба направления на Душанбе, Тбилиси, Ригу, Кишинев, Бишкек и Минск, а также в ряд городов России (Ноябрьск, Томск, Красноярск). В качестве места прилета в отчете были указаны аэропорты Минеральных вод, Нальчика или Невинномысска. Однако проверка установила, что перечисленные рейсы авиакомпаниями не выполнялись, а в Невинномысске вообще нет аэропорта.

В целом организаторы «Школы блогеров» смогли подтвердить покупку авиабилетов всего для двадцати одного участника слета. Более того, факт приезда в Россию некоторых граждан стран ближнего зарубежья, которые числились в качестве участников «Школы блогеров», не был подтвержден документально. Суд согласился с доводами КубГТУ о том, что средства были израсходованы незаконно, и постановил взыскать с «Регион Медиа Холдинг» 975 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, материалы проверки «Горной школы молодых блогеров и журналистов содружества» легли в основу уголовного дела в отношении ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой, которая была арестована в феврале 2018 года по подозрению в мошенничестве. В 2015 году госпожа Бархатова занимала пост проректора университета по международным связям и курировала проект «Школа блогеров». В августе 2019 года Первомайский суд Краснодара признал Татьяну Бархатову виновной в халатности (ст. 293 УК РФ). Суд назначил подсудимой наказание в виде 10 месяцев исправительных работ и освободил от наказания с учетом ее пребывания в СИЗО и под домашним арестом. Татьяна Бархатова обжаловала приговор в краевом суде, дата слушания пока не назначена.

Анна Перова, Краснодар