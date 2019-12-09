Квартирник № 13

В частной квартире-студии в Певческом переулке ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел музыкальный квартирник «Время легенд» — гостем стал рок-музыкант, поэт, певец и автор песен Найк Борзов.
Вечер прошел при поддержке ведущего мобильного оператора связи России компании «Мегафон», компании «Bentley Санкт-Петербург», компании «Арла Фудс», санатория «Сестрорецкий курорт», страховой группы «Капитал Полис» и финансовой группы QBF.
Угощение в стиле квартирников 1980-х предоставил ресторан советской и ленинградской кухни «Центральный». Партнерами мероприятия, по традиции, выступили компания «Ладога», пивоваренная компания «Балтика», «Яркий фотомаркет», типография Flyprint.