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Рок-музыкант, певец и автор песен Найк Борзов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Квартирник № 13

Стиль Из жизни отдохнувших

"Стиль Рождество". Приложение от , стр. 43

В частной квартире-студии в Певческом переулке ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел музыкальный квартирник «Время легенд» — гостем стал рок-музыкант, поэт, певец и автор песен Найк Борзов.

Вечер прошел при поддержке ведущего мобильного оператора связи России компании «Мегафон», компании «Bentley Санкт-Петербург», компании «Арла Фудс», санатория «Сестрорецкий курорт», страховой группы «Капитал Полис» и финансовой группы QBF.

Угощение в стиле квартирников 1980-х предоставил ресторан советской и ленинградской кухни «Центральный». Партнерами мероприятия, по традиции, выступили компания «Ладога», пивоваренная компания «Балтика», «Яркий фотомаркет», типография Flyprint.

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