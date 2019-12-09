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Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Время театральных легенд

Стиль Из жизни отдохнувших

"Стиль Рождество". Приложение от , стр. 42

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Время театральных легенд» провел вечер встречи с Константином Райкиным в Dom Boutique Hotel.

Публике был представлен поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…», в котором прозвучали стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Александра Пушкина и других.

Проект поддержали: «Открытие Private Banking», строительная компания «Мегалит — Охта Групп», лизинговая компания «Сименс Финанс», финская компания Honka, клиника интегративной медицины «Ангелы косметологии», компания ВСС, производитель и дистрибутор алкогольных напитков компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь»).

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