09 декабря, понедельник
ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Время театральных легенд» провел вечер встречи с Константином Райкиным в Dom Boutique Hotel.
Публике был представлен поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…», в котором прозвучали стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Александра Пушкина и других.
Проект поддержали: «Открытие Private Banking», строительная компания «Мегалит — Охта Групп», лизинговая компания «Сименс Финанс», финская компания Honka, клиника интегративной медицины «Ангелы косметологии», компания ВСС, производитель и дистрибутор алкогольных напитков компания Pernod Ricard Rouss («Перно Рикар Русь»).