«Волконский»: классика и современность

«Мы видим наш ресурс для активного развития в общем тренде на экологичность»,— говорит генеральный директор сети «Волконский» в Петербурге Марина Норкина.

Новая пекарня сети «Волконский» открылась на пешеходной Малой Садовой. Латте, капучино или раф здесь могут приготовить на альтернативных видах молока, а рецепт безглютенового хлеба на рисовой муке с белым изюмом разрабатывали год. На производство биохлеба уходят сутки, используется только три ингредиента: неотбеленная пшеничная мука, смолотая из органической пшеницы, родниковая вода и соль. Багет делают на натуральной закваске методом длительного брожения при низкой температуре. Выпечку и кондитерские изделия каждый день рано утром привозят с центрального производства на Обводном канале. Интересно, что все хлеба выпекают в подовой печи под классическую музыку, чтобы создать для процесса положительный эмоциональный фон. Среди десертов — классика жанра: ванильные эклеры, ромовые бабы, венгерские ватрушки, пирожные «Мадемуазель Павлова» и макарон семи вкусов от малинового до лимонного.

В кафе-пекарне также предлагают полноценное меню: несколько салатов, супы — томатный с моцареллой и куриный с крутонами, говядину по-строгановски и форель с соусом из каперсов. С девяти утра здесь подают завтрак: яичницу и охотничьи колбаски, рисовую кашу с пеканом и круассаны с лососем или пармой.