На Мойке открылась русская тройка

Памятник архитектуры XVIII века — здание Круглого рынка, возведенное по проекту Джакомо Кваренги,— в XXI веке с помощью команды ресторана «Банщики» превратился в ультрасовременное пространство «Мойка 3».

Или «тройка» — не только по номеру дома, но и по количеству реализованных концепций: на двух этажах разместились ресторан, бар и концепт-стор.

Интерьер на первый взгляд кажется лаконичным, но привлекает внимание к деталям: резные столешницы, гжель на стенах первого этажа и барельефы по мотивам сказок Салтыкова-Щедрина — на втором. Это результат творчества русско-американской дизайн-студии Crosby Studios, известной своим взглядом на новый авангард и громкими коллаборациями с крупными брендами (Balenciaga, Opening Ceremony, Nike).

На первом этаже расположился концепт-стор 22.13 Gift — витрины с ювелирными изделиями, предметами декора, аксессуарами, книгами, сувенирами и подарками. Не обычными, а, как заверяют создатели, в новом русском стиле, созданными нашими яркими современниками. Здесь впервые будет представлена неваляшка «Голубая Агата» от скульптора Григория Орехова, а также специально созданная для проекта коллекция украшений от ювелира Петра Аксенова.

На втором этаже гостей удивляют «новым русским стилем» уже в гастрономии. В отличие от ностальгического меню «Банщиков», для этого ресторана бренд-шеф Станислав Левохо создал «каверы» на мировые гастрономические хиты, адаптировав их под современные русские тренды. Например, бородинский бао с пастрами и малосольным огурцом или киевские трюфели с грибным пюре и луковым муссом.

А для бара «Синяя лошадь» команда проекта во главе с Сэмом Коняхиным разработала коктейли на основе дистиллятов из традиционных русских ягод, фруктов и овощей — малины, вишни, груши и моркови. Сама карта коктейлей — это фотопроект Юлдус Бахтиозиной по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок»: каждому из 12 коктейлей посвящен свой эпизод и персонажи.

По пятницам и субботам в пространстве «Мойка 3» еще и «есть где танцевать» — с 22:00 до 01:00, с приглашенными DJ.