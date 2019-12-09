Много рыбы

В историческом здании — особняке русского промышленника и финансиста Алексея Путилова на Крестовском острове — теперь работает ресторан «Рыба моей мечты» с видом на Малую Невку.

Гастрономическая философия нового заведения — подчеркнуть истинный вкус рыбы и морепродуктов, а не преобразить его. Все дары моря поставляются в ресторан с ферм, а лосось — с Фарерских островов.

В аквариуме на первом этаже представлены разные виды устриц, мидии, вонголе и морские ежи. Многие блюда готовятся из целиковой рыбы на гриле, на открытом огне, запеченной в соли или в глине.

Здесь планируется проводить и специальные ужины от шеф-повара Дениса Ионина. Для первого из них шеф, вдохновленный французской кухней, создал специальное сет-меню и привез несколько рецептов, которые уже 20 лет являются хитами реймского ресторана Le Foch со звездой Michelin.

Летом станет актуальна терраса с собственным причалом: можно будет прибыть сюда на катере или отчалить на нем после ужина.