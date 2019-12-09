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Теплый хумус с грушей гриль

Charlie меняется

Стиль Рестораны

"Стиль Рождество". Приложение от , стр. 39

Шеф-повар гастрономического кафе Charlie Юрий Манчук значительно обновил меню, довольно смело соединив традиции высокой кухни и простоту стрит-фуда.

Новинки выдержаны в трэвел-концепции. Гастропутешественникам предлагается попробовать на вкус тенденции азиатской, испанской, итальянской, французской, русской и даже восточной кухни на основе отечественных специалитетов. В новом меню — тапас с ростбифом, теплый хумус с грушей гриль, утиная грудка с птитимом и вишней, ложный киви со свекольным муссом и другие небанальные сочетания.

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