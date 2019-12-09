Philibert обновляется

Ресторан французской кухни Philibert за последний год модернизировался полностью. И меню продолжает совершенствоваться.

В частности, кардинально обновилось меню завтраков. Круассаны остались, но изменились самые известные французские горячие бутерброды Croque-monsieur и Сroque-madame — их теперь готовят с ростбифом и дижонской горчицей, с лососем и сливочным сыром. Наряду с уже полюбившимся гостям луковым супом с сырными гренками, в обновленном меню появился томатный биск с кальмаром и мидиями. На пятки «хитовому» салату «Паола» (моцарелла, томленная в вине груша, виноград и жареные креветки) наступают «Лионез» с беконом и маринованными опятами, а также руккола с куриной грудкой, апельсиновыми сегментами и клубничным дрессингом. Альтернативу тартарам из говядины (с вялеными томатами и ржаными лепестками) и лосося (с гуакамоле из спелого авокадо, морской солью и свежим огурцом) составил «коллега» из оленины — с ягодным соусом, маринованными огурцами и яичным желтком. Оленина присутствует и в горячих блюдах — в виде стейка по-дижонски с грушевым чатни. Новинки есть и в горячих закусках (кокиль из запеченных креветок в раковинах устриц; обжаренные на гриле портобелло с тимьяном и соусом винегрет), и в горячих блюдах: телячьи щечки с корнеплодами; пармантье из томленой утки; филе масляной рыбы под голландским соусом с икрой щуки на зеленом перлотто и другие.