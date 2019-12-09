Cristal играет гранями

Новый ресторанный проект Cristal на Синопской набережной, по замыслу создателей (уже сделавших имена Bahroma и «Токио-City»), транслирует в мир многогранность, прозрачность и драгоценность кристалла — от разнообразия блюд, вин и интерьера до хорошего вкуса его гостей.

Одно из проявлений прозрачности — панорамные окна ресторана с круговым обзором, через которые можно наслаждаться видами на город и его исторический центр, в частности на площадь Александра Невского и Александро-Невскую Лавру. Ресторан общей площадью 1780 кв. м рассчитан на 300 посетителей и имеет (что немаловажно для центра города) парковку более чем на 100 автомобилей. Пока любоваться городом можно лишь сквозь огромные окна-стены, но в теплое время года обещают открытую террасу.

Многогранность явлена в интерьерах дизайнера Игоря Сушкова: яркое пространство с элементами art deco и множеством необычных деталей построено на сочетании художественных и технологических приемов, материалов и фактур — натурального камня и полированного дерева экзотических пород, гипсовых фризов и сложных декоративных покрытий.

Шеф-повар Валерий Порядин (лауреат многочисленных премий, включая GQ-2017) приглашен в Петербург из Сочи. Концепция его гастрономического подхода к меню — авторский фьюжн: любимые традиционные вкусы в новом прочтении и с яркими акцентами. Особое внимание уделено локальным и региональным рыбе и морепродуктам: есть аквариум и raw bar с гребешками, устрицами, крабами, морскими ежами, моллюсками и мидиями. Впрочем, в рейтинге toр-5 блюд, заявленном создателями, мяса больше, чем рыбы и морепродуктов. Считайте сами: борщ с копченой уткой и пампушками, вырезка ягненка с капуччино из картофеля, севиче из красных креветок, говяжьи щечки с кремом из запеченного корня сельдерея, плов с цыпленком. К блюдам сомелье Максим Масько (бренд-бармен Bahroma и «Токио-City») предлагает разное: оранжевое и минеральное, популярное и редкое, игристое и крепкое — со всех «граней» земного шара.

«В этот проект мы вложили весь наш опыт и знания,— признается руководитель группы компаний, владеющей брендами, Антон Рейнбах.— И мы надеемся, что гурманы и ценители авторской кухни будут приходить сюда и за главной ценностью — роскошью человеческого общения».