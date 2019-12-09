Домашние ценности

В тихом и респектабельном квартале в центре Петербурга, в бережно воссозданном историческом здании с ультрасовременной «начинкой», с 2016 года принимает гостей Dom Boutique Hotel

Основная идея концепции прочитывается уже в самом названии отеля. Во-первых, с эмоциональной точки зрения «дом» — это для любого человека самое приятное и безопасное место, где его в любое время ждут родные и близкие. И это один из трендов индустрии гостеприимства: если раньше туристы хотели получить стандартный сервис и гарантированное качество (читай — отели крупных сетей), то теперь предпочитают домашний уют и уникальность, «семейное», а не «сетевое» отношение. Поэтому бутик-отели пользуются особым спросом.

Во-вторых, с точки зрения историко-архитектурной этот дом — всем домам дом: старинный, внушительный, с богатой историей и завидной локацией. Рядом — Летний сад, Инженерный замок, Пантелеймоновская церковь, Марсово поле, Троицкий мост, Мраморный дворец, Русский музей, музей Фаберже. Строительство здания началось в 1833 году по проекту архитектора Ламони, а заканчивал его в 1876 году архитектор Август Жоффрио. Вскоре неподалеку открылось Центральное училище рисования барона Штиглица — и район приобрел романтическую богемно-аристократическую ауру (сказалось соседство с улицей Чайковского, где были особняки крупных сановников, финансистов и политических деятелей). В доходном доме на Рыночной, как до 1950 года называлась Гангутская улица, квартировали воспитанники училища Штиглица, работавшие на Императорских стекольном и фарфоровом заводах, в мастерских Императорских театров и в ювелирной фирме Карла Фаберже. В 1898 году в училище прошла организованная Сергеем Дягилевым выставка русских и финских художников, в которой приняли участие Александр Бенуа, Михаил Врубель, Вяйнё Альфред Бломстедт, Аксели Валдемар Галлен-Каллела и другие.

В-третьих, Dom Boutique Hotel — это дом, но «не наш». Скорее, дом английского аристократа. Когда в начале 2000-х годов бывший доходный дом решили перестроить под бутик-отель, проект был поручен лондонскому архитектурному бюро Orange Project. Британские дизайнеры бережно сохранили историческое здание и привнесли в него современный английский колорит. Мраморная лестница, люстра из лимитированной серии Ice Black Star с экстравагантной хрустальной огранкой, текстиль высокого качества, наборный паркет из редких пород дерева, красный комод в каждом номере, дизайнерские светильники, строгие ванные комнаты с черной плиткой и золотой фурнитурой Dornbracht — это не просто детали интерьера, а, скорее, произведения современного искусства. Dom Boutique Hotel первым в России был принят в коллекцию Authentic Hotels & Cruises французского отельера Кристофа Валле, провозгласившего отказ от «стандартизированной и глобализированной роскоши» в пользу аутентичности и «истинных ценностей».

Здесь есть гостиная-библиотека с камином, авторскими столиками, английскими диванами — и книгами по искусству, моде, истории. И даже сад — так переводится с итальянского название гастрономического ресторана Giardino. Ресторан расположен в атриуме со стеклянной крышей, сквозь которую видно небо, а главный элемент интерьера — живое зеленое панно.

В отеле 60 номеров (включая два «семейных», четыре «полулюкса» и четыре «люкса»), большинство имеют вид на Летний сад. При этом Dom Boutique Hotel активно участвует в жизни Петербурга. Здесь проходят деловые встречи, лекции и джазовые концерты, проводятся собственные вечера Delight Of the Moment. И здесь ждут гостей, чтобы вместе встречать новый 2020 год. На праздничный стол подадут фаланги камчатского краба с соусом айоли, севиче из тунца с фисташками, тартар из говядины с хрустящими ломтиками ржаного хлеба и каперсами, блинчики с красной икрой, салат «Столичный», запеченные мидии в сливочном соусе. В качестве основного блюда гости смогут выбрать утиную ножку конфи с гратеном из корня сельдерея и апельсиновым соусом, филе морского языка с ломтиками спаржи и соусом чермула или стейк из говядины с печеным картофелем в прованских травах. После бокала игристого можно прогуляться до Троицкого моста, посмотреть салют и вернуться к сладкому столу. Торжественный гала-ужин Magic Winter будет сопровождаться живой музыкой и танцами до утра. А для тех, кто останется ночевать, в первый день нового года накроют праздничный Long Breakfast с шампанским, икрой, салатами и коктейлями.

Вера Кочеткова