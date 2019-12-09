Гранатовая лихорадка

Азербайджанцы считают, что самый вкусный в мире гранат растет у них в Геокчайском районе примерно в пяти часах езды от Баку.

В стране трепетно относятся не только к фрукту, но и к прекрасной половине человечества, поэтому, видимо, на ежегодном ноябрьском празднике граната в Геокчае дамы изображаются в виде спелого красного граната с короной на верхушке головы.

Пылкий нрав восточной части Закавказья ощущается уже в самолете «Азербайджанских авиалиний»: пространство между сидящими рядом пассажирами сводится к нулю — будьте готовы к тому, что ваша зона комфорта сузится, а соседи станут такими же близкими, как гранатовые косточки в ядре фрукта. Открытость, дружелюбность и любвеобильность страны поражает — но и быстро затягивает.

Если будете в Азербайджане в начале ноября, не оставайтесь только среди башен Баку, причудливого центра Захи Хадид, зеленого базара и мест из кинофильма «Бриллиантовая рука» — в 275 км от столицы проходит праздник граната. Его проводит один из крупнейших заводов по производству гранатового сока в Азербайджане — «Азнар». Завод — это наследие Азербайджанской ССР, основанный в 60-х годах XX века, он ныне принадлежит бизнесмену Фархаду Ахмедову, уроженцу Баку, отец которого был директором предприятия в советские времена. Первоначально завод начал свою деятельность с выработки привычных яблочных и томатных соков, но в 1969 году предложил использовать в качестве сырья гранат и айву.

Nar как национальный символ

Отношение к гранату (nar по-азербайджански) святое: отчасти это помогает продвигать товар на зарубежных рынках, признаются маркетологи. Гранат — самый упоминаемый фрукт в Коране. Его целебные свойства вместе с мусульманской традицией позволяют «Азнару» существенно расширить экспорт фруктов в Малайзию, Индонезию и Филиппины. Богатый нефтью и газом край за 2018 год произвел 155 тыс. тонн граната, ожидается, что в 2019 году производство вырастет на 10–12%, сообщал ранее председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов. По оценке организации, в прошлом году Азербайджан продал за рубеж 9,3 тыс. тонн граната за $12,3 млн. В основном, Азербайджан экспортирует гранаты в Россию, Украину, Польшу и Латвию.

Геокчай, в котором проживают более 40 тыс. человек, называют центром гранатоводчества Азербайджана. Площадь территории района составляет приблизительно 4 тыс. гектаров, где каждый год выращивается около 50 тыс. тонн гранатов. Секрет, по словам местных жителей,— в солнце и плодородии почвы. Ехать сюда удобнее всего на машине. На центральной аллее города выставляют ярмарочную зону с палатками и ларьками, в которых продают сувениры, еду, гранаты, тут же их выжимают и делают сок. На узких тротуарах организуют танцы и конкурсы для молодежи, народное гуляние варится в еще жарком, по петербургским меркам, ноябрьском азербайджанском солнце.

Пробираясь через толпы танцующих, останавливаясь около палаток с забавными статуэтками женщин в виде граната, я вслушиваюсь в слова моего бакинского знакомого, который говорит с ярко выраженным азербайджанским акцентом: «Женщина — это как полярная звезда, мужчина одной частью мозга должен доверять себе, а другой — женщине; жена — она как птичка,— продолжает он, — и сжать в руке нельзя, и отпустить нельзя; девушка — белая футболка, а мужчина — черная, на темной ткани пятна не заметишь». Наслушавшись мыслей о женщинах и мужчинах в этом мире, поддаюсь и покупаю сувенир — женщину-гранат с короной на голове. Все-таки умеют они рассказывать сладко.

Миллионы литров

Одно из центральных мест на празднике граната отдано спонсору мероприятия — местному заводу «Азнар». Предприятие выпускает как соки под торговой маркой Grante, так и СТМ для ритейлеров в России и Канаде. По словам директора по продажам компании Аскара Надыршина, в год к регионам, где продают соки, добавляется около пяти стран, но и как минимум два рынка, куда выходит «Азнар», уходит. Всего продукция предприятия поставляется примерно в 30 стран.

По его словам, пять лет назад доля России в общей структуре продаж составляла около 40%, примерно такой же объем приходился на Польшу, остальные доли делили между собой еще три-четыре страны. Однако доля России постоянно снижается (сейчас она составляет 21%, но производитель прогнозирует снижение до 16%), это связано и с падением платежеспособности населения (упаковка гранатового сока «Азнара» стоит около 350 рублей), и со снижением потребления соков в целом. Около 5% произведенного сока остается в Азербайджане. Австралия, где «Азнар» занимает первое место по доле рынка, генерирует около 7–10% продаж, также как и Малайзия, Тайвань и страны Европы. Компания осваивает новые рынки и выходит на США, Саудовскую Аравию, Канаду, Германию, Израиль, Южную Корею, Новую Зеландию.

На заводе в Геокчае — он раскрашен в цвета радуги, а резные двери в цеха украшены маленькими гранатами — уверяют, что предприятие загружено только на 50%. За 2018 год компания произвела 3 млн литров сока. В основном он продается в стеклянных бутылках, что позволяет хранить его два года, но компания рассматривает запуск ПЭТ-производства — это сократит срок годности до одного года, но поможет в дистрибуции, ведь такой материал легче и дешевле.

Говорят, зубчики на верхушке граната стали прообразом королевской короны. А в мифологии разных народов гранат — символ любви, брака, плодородия и даже вечной жизни. И первое гранатовое дерево посадила богиня Афродита. Такой вот божественный фрукт.

Яна Войцеховская