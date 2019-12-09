Перед Новым годом мы с друзьями ходим в «Баню»

В Александринском театре на Основной сцене 13, 14 и 15 декабря состоится премьера спектакля «Маяковский. Баня» по одной из самых футуристических пьес русского репертуара.

Поставить «Баню» Маяковского на большой сцене — давний творческий замысел главного режиссера Александринского театра Николая Рощина. «Баня» писалась для ГосТИМа и по заказу Мейерхольда. Выступая в 1929 году на обсуждении «Бани», Мейерхольд дал пьесе очень высокую оценку, сравнив ее с произведениями Мольера, Пушкина, Гоголя: «Эта пьеса — крупнейшее событие в истории русского театра, это величайшее событие, и нужно прежде всего приветствовать поэта Маяковского, который ухитрился дать нам образец прозы, сделанный с таким же мастерством, как и стихи... Конечно, Маяковский начинает собой новую эпоху». На вопрос, почему пьеса называется «Баня», сам Маяковский отвечал двояко. Первый вариант: «Баня моет (просто стирает) бюрократов» — остался определением простодушного и прямолинейного «обличительного» восприятия пьесы. Второй — «Потому что это единственное, что там не попадается».

Маяковский определил жанр «Бани» как «сатирическая пьеса с цирком и фейерверком». Сатирический посыл спектакля Николая Рощина лишен конкретики, определенных и легко считываемых социальных или бытовых деталей. Он едва ли привязан к какому-то времени и имеет очевидный макабрический оттенок. Однако совершенно не случайно режиссер начинает спектакль с хода, который максимально приближает пьесу, написанную в конце 1920-х, к нашему времени,— с художественной приемки спектакля, интермедии с худсоветом и непонятным и непринятым художником.

Новый спектакль — второе обращение Николая Рощина к этой пьесе Владимира Маяковского после выпущенного в январе 2017 года спектакля на Новой сцене Александринского театра. На Основной сцене спектакль выходит в новом пространственном и сценографическом решении. Но сохраняет переосмысленные в соответствии с современным чувством сцены образы мейерхольдовского театра с его прозодеждой, цирком и трагическим карнавалом.

Мария Иванова