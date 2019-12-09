«Мадонна Литта» отправилась в Милан

Банк ВТБ поддержал выставку «Леонардо и "Мадонна Литта"» в миланском музее Польди-Пеццоли.

Экспозиция приурочена к 500-й годовщине со дня смерти Леонардо да Винчи и стала частью культурной программы, которую в рамках проекта «Милан — Леонардо — 500» подготовило правительство Италии. Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

Также на выставке представлены более 20 картин и рисунков Леонардо да Винчи и его учеников, которые были созданы в конце XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

«Банк ВТБ как социально-ответственная компания в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ — "Культурная страна", в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане,— отмечает Наталия Германова, советник президента — председателя правления банка ВТБ. — "Мадонна Литта" является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в 1990 году. Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран — Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие».

В 2019 году ВТБ поддержал открытие экспозиции «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники» в ГМИИ имени Пушкина. А в 2020 году в рамках сотрудничества банка с Пушкинским музеем откроется масштабная выставка картин, доставленных в Москву из Музея Каподимонте в Неаполе.

Выставка в музее Польди-Пеццоли продлится до 10 февраля 2020 года, после чего «Мадонна Литта» вернется в Эрмитаж.