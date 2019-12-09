В гранд-отеле «Европа» открылась выставка художников Владимира и Алисы Духовлиновых, представителей двух поколений одной петербургской семьи.

Владимира Духовлинова сегодня называют художником-абстракционистом. В начале 1970-х годов он увлекался Сезанном, позднее — сюрреалистами и абстракционистами. В 1990-е годы основным направлением его творчества становится постабстракционизм.

Работы Владимира Духовлинова находятся в собраниях Государственного Русского музея, ЦВЗ «Манеж», Музея нонконформистского искусства, коллекции Центра искусств имени Дягилева, Музее современного искусства «Эрарта», музеях Самары, Даугавпилса, США и Австралии.

Кроме того, работы художника представлены в частных коллекциях России, Украины, США, Великобритании, Австрии, Франции, Голландии, Италии, Японии и других стран.

Дочь Владимира Духовлинова Алиса пришла к живописи через музыку. Выпускница Петербургской государственной консерватории, она с 2004 года завоевывала призы на международных музыкальных конкурсах и фестивалях. Специальным дипломом жюри XIII Международного конкурса пианистов Ile-de-France (Франция, Мезон-Лаффит, 2011) отмечено ее исполнение произведений современных композиторов. Свою первую живописную выставку Алиса представила в 2015 году. По словам искусствоведа, доктора наук, профессора СПбГИК Николая Суворова, «другие сады, другие миры — другое, нездешнее предстает в работах, уверенно ведущих в неведомые пространства Алисы Духовлиновой».

Альбина Самойлова