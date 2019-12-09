«Эрарта» выбирает свой цвет

О первой книге основательницы музея современного искусства Марины Варвариной и других проектах

В «Эрарте» проходит выставка, посвященная выходу в свет «Долины Красок». Это первая книга основательницы музея Марины Варвариной: много цвета, иллюстрации Николая Копейкина, тираж в 10 тыс. экземпляров и экскурсионная программа, построенная вокруг нее.

Марина Варварина говорит, что написанием книги обязана своему сыну Вадиму, который был первым ее читателем и критиком, но адресована «Долина Красок», скорее, будущим внукам, а за кажущейся веселостью здесь можно разглядеть глубину содержания. «Каждого из нас и из вас регулирует такое количество всяких правил, что от самоконтроля временами стоит отказаться хотя бы для того, чтобы почувствовать, что от тебя в жизни хоть что-то зависит»,— говорит герой произведения майор Багрянец в подтверждение тому.

Марина Варварина писала сама, без соавторов, как нынче принято: соавторов она не выносит и, несмотря на существование Ильфа и Петрова, ей кажется, что высказывание должно быть глубоко индивидуальным. На написание ушло около трех месяцев.

По словам автора, наши цветовые предпочтения определяются не столько эстетическими запросами, сколько соответствием особенностей характера особенностям цвета. Слишком серьезно к этому относиться не стоит, но и игнорировать не надо. Меняются колористические пристрастия и отдельного человека, и, бывает, целых стран. Зеленый в качестве цвета государственного флага был когда-то выбран Ирландией ровно в пику «протестантскому» оранжевому, но сейчас на полотнище три полосы — зеленый, белый и оранжевый.

«За каждым из больших народов есть определенное цветовое клише,— рассказывает Марина.— Например, считается, что русские — это страсть, стремление развернуться, оторваться, для русских важна победа и какие-то другие характеристики, которые в психологии восприятия цвета закреплены за красным. Но каждый человек — это целый мир, и государство тоже — целый мир. Любые простые ассоциации никогда не бывают верными».

Что касается художника книги, то выбор был сделан быстро. «Николая я знаю сто лет,— говорит Марина Варварина.— Иллюстрации очень нехарактерны для его основного стиля, здесь нет ничего ужасного, саркастического, никакого "Свиного рыла" и "Невзоровских сред". Они милые, позитивные… Но самое главное, что для меня Копейкин соответствует духу книги. Во-первых, он человек очень разносторонний: по образованию филолог, даже лингвист, и философ, при этом стал известен как художник, музыкант и режиссер — это человек-оркестр. И плюс это человек мира, он очень много путешествует: с группой гастролирует по разным странам, совершает мотокроссы по пустыне с друзьями. Он как раз живет в этом богатом, открытом, разноцветном, ярком мире».

В продолжение выставки музей подготовил взрослую и детскую экскурсии «Выбери свой цвет». На детской ждут целыми классами, каждый участник получит в подарок книгу: несколько тысяч экземпляров тиража запланировано под эти цели.

По большим выставочным проектам «Эрарта» заключила договоры на три года вперед: «Когда вы работаете с крупными именами, нельзя работать с колес. 2020 год — юбилейный, музею исполняется 10 лет. Из наиболее ударных: вначале будет выставка Рассела Джеймса, это официальный фотограф Victoria’s Secret, и мы постараемся подать ее так, чтобы удивить публику. А закончится год выставкой Филипа Трейси, которого представлять не надо».

«Долина Красок» будет открыта до 9 февраля 2020 года.

Наталья Лавринович