Банк ВТБ стал генеральным спонсором выставки Ильи Репина в Русском музее

На первом этаже корпуса Бенуа вот уже два месяца работает масштабная выставка работ Ильи Репина, посвященная 175-летию со дня рождения художника. И каждый день у входа выстраиваются очереди

Желающих познакомиться с творчеством художника оказалось так много, что Русский музей устроил в его честь «Культурный променад»: в один из выходных дней посетители с распечатанным билетом могли пройти в корпус Бенуа, минуя очереди. Специально для них музейные специалисты провели экскурсию, а камерный струнный оркестр Chamberries исполнил любимые музыкальные произведения художника.

В прошлый раз Русский музей показывал работы основоположника и лидера русского реалистического искусства к его 150-летию (в начале 1995 года). Выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения» открылась 3 октября, и на ее открытии присутствовала Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, где похожая (но не такая же) выставка прошла весной и летом 2019 года и собрала более 600 тыс. человек. Госпожа Трегулова объяснила, что юбилей — это лишь повод.

«Мы устраиваем эти выставки не только потому, что художнику исполняется 175 лет,— пояснила она на церемонии в Петербурге.— Просто прошло 25 лет, выросли несколько поколений людей, для которых Репин — это нечто официальное, реалистическое, навязанное и малоинтересное по большому счету. И нас ждет новое открытие Репина».

В экспозиции, в которую вошли работы из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, других российских и зарубежных музеев и частных коллекций, хрестоматийный Репин предстанет, особенно в своих поздних произведениях, сложным, противоречивым и весьма интересным художником и личностью.

Более 250 живописных и графических работ скомпонованы в хронологическом порядке: от обучения автора в Академии художеств до его вынужденной эмиграции. Представлены как полотна из учебников («Бурлаки на Волге», «Садко», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Запорожцы»), так и запретное в СССР полотно «Большевики», а также портреты знаменитых современников, этюды и наброски.

«Организаторы подошли к созданию юбилейной выставки с большой любовью к творчеству Ильи Репина,— отметил старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко.— Экспозиция охватывает разные периоды жизни мастера, знакомит как с признанными шедеврами, так и с малоизвестными работами. Уверен, что этот выставочный проект откроет много нового не только любителям, но и знатокам творчества художника».

ВТБ выступил генеральным спонсором проекта, банк и раньше устраивал экспозиции русских художников (Николая Рериха, Льва Бакста, Василия Верещагина, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомова и других) в Русском музее. Выставка в Третьяковской галерее в Москве также прошла при поддержке банка ВТБ.

Одну из картин можно назвать особенной для Русского музея, это работа «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Покупая ее, российский самодержец Александр III впервые публично объявил о своем намерении создать музей национального искусства.

Среди экспонатов не только картины: представлена, например, декоративная тарелка «Иванушка-дурачок», созданная Репиным в Русской керамической мастерской в Париже. И, конечно, подлинные вещи Репина, относящиеся к периоду его жизни в усадьбе «Пенаты»: кисти, берет, халат и кресло, в котором позировали живописцу его модели.

Нет только «Ивана Грозного», который находится на реставрации после нашумевшего акта вандализма. Но есть этюд и рисунок к картине, а также интерактивная и мультимедийная программа Третьяковки.

После Петербурга (где выставка продлится до 9 марта 2020 года) эстафету примут зарубежные музеи: парижский Пти-Пале и хельсинкский Атенеум.

Вера Кочеткова